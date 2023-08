Bragantino x Cuiabá: onde assistir, escalações, arbitragem

Neste domingo, às 11h (de Brasília), Red Bull Bragantino e Cuiabá se enfrentam no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O jogo vale pela 21ª rodada do Brasileirão e reúne equipes que fazem bonito na competição. O Bragantino tem 32 pontos e, com uma vitória pode encerrar a rodada do G4, além de apagar a péssima impressão que deixou na rodasda passada contra o Bahia (levou surra, 4 a 0). Mas o Cuiabá não está tão distante. Tem 28 pontos e, caso consiga bom resultado, seguirá no Top10. Nada mal para um time que no ínício da competição era considerado candidato ao rebaixamento. Na rodada passada, os cuiabanos, em casa, perderam para o Palmeiras (2 a 0).

Onde assistir

O canal premiere transmite a partir das 11h (der Brasília)

Como está o Bragantino

O Bragantoino sentiu muito a falta do lateral-esquedo Juninho Capixaba (um dos melhores do Brasileirão na posição) contra o Bahia, pois estava cumprindo suspensão. Assim, está de volta ao time titular. Mas nem tudo são flores. Jadsom, titular do meio de campo, e Hurtado (atacante reserva) estão suspensos. Para vaga de Jadsom entra Yani.

Coimo está o Cuiabá

O Cuiabá está concentrado em Atibaia desde a noite desta sexta-feira. Nos últimos treinos, o técnico António Oliveira, testou Wellington Silva na vaga de Clayson, que está com lesão na coxa esquerda, no ataque.Assim, tudo indica que o treinador usará um esquema com três homens de frente: Cafú, Wellibngton Silva e o astro Deyverson.

BRAGANTINO X CUIABÁ

21ª rodada do Brasileirão-2023

Data e horário: 27/8/2023, 11h (de Brasília)

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Luan Patrick, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Yani e Gustavinho; Sorriso, Thiago Borbas e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Fernando Sobral, Raniele e Ceppelini; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Deyverson. Técnico: António de Oliveira.

Arbitragem: Bruno Mota Correia (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Correa (Fifa-RJ) e Thiago Farinha (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Jr (PE)

