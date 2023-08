Grêmio x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Cruzeiro entram em campo, na noite deste domingo (27), às 19h (de Brasília), em Porto Alegre, com objetivos diferentes dentro Brasileirão. Afinal, o Tricolor Gaúcho luta pelas primeiras colocações e, embora saiba que é muito difícil tirar o título do Botafogo, sabe que precisa seguir com trabalho intenso pela vaga na Copa Libertadores. O time de Renato Gaúcho tem 33 pontos, na quinta posição.

Todavia, o Cruzeiro tem um objetivo claro: seguir na Série A do Brasileirão. A gordura que existia, feita na primeira parte do Campeonato Brasileiro, já está acabando. A realidade atual é de 25 pontos, na 12ª colocação, a quatro pontos do Santos que é o primeiro clube dentro do Z4.

Onde assistir

O canalPremiere transmite a partir das 19h (de Brasília)

Como chega o Grêmio

O técnico Renato Gaúcho testou, nos últimos trabalhos, a formação com três volantes para enfrentar o Cruzeiro. Afinal, ele não terá a presença de Bitello. Em entrevista nessa sexta-feira, no entanto, o treinador garantiu que apenas fez variações táticas como teste.

O clube poderá contar ainda com o retorno de Villasanti e Suárez, que cumpriram suspensão automática na partida anterior. A novidade, todavia, fica para o retorno da dupla Geromel e Kannemann.

Como chega o Cruzeiro

O técnico Pepa, afinal, não poderá contar com o lateral-direito William e o zagueiro Lucas Oliveira. Eles iniciaram a transição do departamento médico para o campo, mas ainda não vão para o campo. Outra ausência será do volante Wallison. Isso porque o atleta segue afastado por ato de indisciplina e não entra mais em campo. A tendência é que ele seja negociado. Matheus Pereira, Ramiro, Rafael Bilu e Wesley Gasolina seguem no departamento médico, em tratamento.

GRÊMIO X CRUZEIRO

21ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 27/8/2023 às 19h (de Brasília)

Local: Arena Grêmio, Porto Alegre (RS)

Grêmio: Gabriel Grando; Fábio, Bruno Alves, Kannemann e Cuiabano; Pepê e Villasanti; Bitello, Cristaldo e Ferreira (Rodrigo Ely); Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

Cruzeiro: Rafael Cabral; Helibelton Palacios, Neris, Luciano Castan e Marlon; Lucas Silva e Jussa; Wesley, Arthur Gomes e Bruno Rodrigues; Rafael Elias. Técnico: Pepa

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Auxiliares: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Rafael Traci (Fifa-SC).

