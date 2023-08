Torcida do PSG, sobre Neymar: “Nos livramos do grosseiro”

Neste sábado (26), a torcida do PSG levou uma faixa para o Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, com mensagens nem um pouco carinhosas para Neymar: “Finalmente nos livramos do grosseiro”, dizia uma das faixas, em inglês, colocada no setor das organizadas do clube.

No início deste mês, vale lembrar, Neymar transferiu-se para o Al Hilal, da Arábia Saudita, e deixou os torcedores do PSG com um misto de sentimentos. No clube asiático, ele ainda não estreou. Lá, ele é comandado por um velho conhecido do torcedor brasileiro: Jorge Jesus.

Dentro das quatro linhas, o PSG ganhou do Lens por 3 a 1, com gols de Mbappé (dois) e Asensio. No apagar das luzes, Guilavoqui descontou para os visitantes. Dessa forma, o Paris Saint-Germain, com cinco pontos em três jogos, venceu o primeiro jogo na competição e aparece em quarto lugar. Os três primeiros são Monaco, Olympique e Brestois, com sete, sete e seis pontos, respectivamente.

Agora, o PSG encara o Lyon, fora de casa, no próximo domingo (3), às 15h45, pela quarta rodada da competição. O próximo rival do Paris Saint-Germain tem duas derrotas em dois jogos na competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.