Benfica vence Gil Vicente e sobe para segundo no Português

Em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Português, o Benfica venceu o Gil Vicente, neste sábado (26), por 3 a 2, na cidade de Barcelos. De pênalti, Di Maria abriu placar no primeiro tempo. Na segunda etapa, bem mais emocionante, Rafael e Musa marcaram para as Águias, enquanto Toure e Dominguez anotaram para os donos da casa.

Com o resultado, o Benfica agora tem seis pontos e está em segundo lugar. O líder é o Boavista, também com seis, mesma pontuação de Sporting Lisboa e Porto. Os outros três integrantes do G4 ainda jogam na rodada, assim como o Vitória, quinto lugar com seis pontos. Dessa forma, o Benfica pode encerrar a rodada em quinto lugar. Já o Gil Vicente é o 11º, com três pontos.

Agora, o Benfica encara o Vitória, no próximo sábado (02), às 16h30, em Lisboa. Já o Gil Vicente visita o Vizela na sexta-feira (01), às 16h15.

Campeonato Português – 3ª RODADA

Sexta-feira (25/8)

Estrela Amadora 2×1 Estoril

Sábado (26/8)

Arouca 1 x 1 Portimonense

Farense 5 x 0 Chaves

Gil Vicente 2 x 3 Benfica

Domingo (27/8)

Boavista x Casa Pia – 11h30

Vitória de Guimarães x Vizela – 14h

Sporting x Famalicão – 16h30

Segunda-feira (28/8)

Rio Ave x Porto – 16h15

