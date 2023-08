Preocupação? Luiz Araújo e Arrascaeta saem machucados no Flamengo

No primeiro tempo da partida do Flamengo contra o Internacional, neste sábado (26), o Rubro-Negro viu Arrascaeta e, depois, Luiz Araújo saírem machucados do Maracanã. Eles foram substituídos por Victor Hugo e Everton Ribeiro, respectivamente.

Em comunicado emitido nas redes sociais, o Flamengo divulgou que o meia uruguaio e o atacante brasileiro saíram com dores na coxa esquerda e passarão por exames na reapresentação do elenco. Os jogadores se machucaram sozinho, talvez por conta da condição do gramado. Vale lembrar que o Maracanã estará fechado para uma pequena reforma a partir deste domingo (27).

Dessa forma, a situação dos dois jogadores preocupa a torcida para as finais da Copa do Brasil. O Flamengo irá encarar o São Paulo nos dias 17 e 24 de setembro, com a ordem dos mandos ainda indefinida. Portanto, os dois duelos serão daqui a menos de um mês.

O Flamengo entrou em campo em terceiro lugar no Brasileirão, com 35 pontos, 13 atrás do líder Botafogo e a dois do Palmeiras. Como o Flamengo já foi eliminado da Libertadores, a temporada de 2023 terá só mais 19 jogos, sendo 17 no Campeonato Brasileiro, além das duas finais da Copa do Brasil.

