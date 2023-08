Flamengo volta a decepcionar e empata com reservas do Internacional

Como virou praxe em 2023, sempre que o Flamengo tem uma semana cheia de treinos, o time, no jogo seguinte, deixa muito a desejar. Vencer, empatar ou perder é uma loteria. Assim, neste sábado (26/8) num Maracanã cheio (58.892) e diante de um Internacional com reservas (os titulares descansaram para o jogo da volta pelas quartas de final da Libertadores contra o Bolívar), fez um jogo decepcionante. Mesmo sem atuar no meio da semana, só acordou nos 15 minutos finais. Dessa forma, 0 a 0.

O Internacional, com seu time B e com auxiliar no banco (Lucho González, pois Eduardo Coudet estava suspenso) fez um bom primeiro tempo. Afinal, entrou para segurar o Rubro-Negro e fez com eficiência. Contudo, na etapa final, com cinco titulares, arriscou um pouco mais. Porém, nada da bola entrar. Enfim, com o resultado, o Flamengo foi aos 36 pontos, em terceiro lugar, mas com risco de perder a posição ao fim da rodada. O Internacional foi aos 25 pontos, em 13º. Mas focado mesmo na Liberta.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

Primeiro tempo de lesões no Flamengo

Encarando os reservas do Internacional e jogando em casa com quase toda torcida a favor, o Flamengo buscou o ataque, mas sem muita objetividade. E quando perdeu Arrascaeta machucado logo aos 13 minutos (sentiu a coxa esquerda) o time perdeu em qualidade no passe com a entrada de Victor Hugo. Luiz Araújo era muito acionado e aos 24 teve a grande chance. Recebeu passe excelente de Pulgar e, na cara de Keiller, chutou em cima do goleiro.

Pouco depois, foi Luiz Araújo quem sofreu lesão na coxa. Teve de sair para a entrada de Everton Ribeiro. Cauteloso, o Colorado mal chegava na área do Flamengo. Arriscou um chute com De Pena (que atuava como lateral-esquerdo improvisado) e pouca coisa mais. No geral , um primeiro tempo bem morno.

Na etapa final, cinco titulares entram no Inter

O Internacional voltou para o segundo tempo com dois titulares (Renê e Enner Valencia). Ao perceber que o Fla era uma apatia só, Lucho González entrou com mais três feras: Vitor, Aranguiz e Alan Patrick. Nitidamente queria ganhar em qualidade em busca da vitória. Renê, de longe, quase marcou para o Colorado. Mas o goleiro Matheus Cunha evitou a Lei do ex. Na mesma hora Sampaoli resolveu tirar Thiago Maia, Gabi e Bruno Henrique para as entradas de Alan, Cebolinha e Pedro.

O treinador foi muito vaiado. Sim, o time teve uma ligeira melhora, com muitos chuveirinhos procurando Pedro na área, o que fez o Inter recuar. Victor Hugo quase marcou (Keiller salvou), Wesley mandou uma no travessão. Mas a verdade é que o Rubro-Negro mandou mal. E foi justamente vaiado pela torcida. Para o Inter mistão, empate com gosto de vitória.

FLAMENGO 0X0 INTERNACIONAL

21ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 26/8/2023

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 58.892

Público pagante: 55.461

Renda: R$ 4.812.730,00

FLAMENGO: Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia (Alan, 20’/2ºT) e Arrascaeta (Victor Hugo, 14’/1ºT); Luiz Araújo (Everton Ribeiro, 34’/1ºT), Bruno Henrique (Cebolinha, 20’/2ºT) e Gabigol (Pedro, 20’/2ºT). Técnico: Jorge Sampaoli

INTERNACIONAL: Keiller, Mallo (Vitão, 16’/2ºT), Igor Gomes, Nico Hernández e De Peña; Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias (Aranguiz, 16’/2ºT); Maurício (Renê, Intervalo), Pedro Henrique (Alan Patrick, 16’/2ºT) e Luiz Adriano (Enner Valencia, Intervalo). Técnico: Lucho González* (auxiliar)

(*) Eduardo Coudet cumpre suspensão

Árbitro: Edina Alves Batista (SP-FIFA)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR-FIFA) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Wagner Reway (PB-FIFA)

Cartões amarelos: Pulgar, Wesley (FLA); Mallo, Matheus Dias, Enner Valencia, Johnny** (INT)

(**) Johnny levou amarelo do banco. Mas ele não entrou em campo

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.