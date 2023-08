Ribeiro admite má fase, mas não desiste de título do Flamengo

Após o empate em 0 a 0 do Flamengo com o Internacional, neste sábado (26), no Maracanã, o meia Everton Ribeiro admitiu que a fase do clube não é boa, mesmo classificado para a final da Copa do Brasil. Vale lembrar que a torcida vaiou os atletas após o apito final.

Dessa forma, o Flamengo tem apenas uma vitória nas últimas quatro partidas do Brasileirão. No período, o Rubro-Negro venceu apenas o Coritiba, que está na zona de rebaixamento, por 3 a 2, com o gol da vitória nos acréscimos. Além disso, o Fla empatou em 1 a 1 com o São Paulo e perdeu de 3 a 0 para o Cuiabá. ]

“Eles (torcedores) estão no direito deles. Vieram, prestigiaram e nos incentivaram, mas a gente não conseguiu corresponder. A gente está devendo e abaixo do que pode. Tivemos a chance de jogar em casa, criar e jogar mais, poder ter mais chances e não fizemos. A proposta do Inter venceu a nossa. A gente tem que saber que quando estiver difícil de fazer gol, poder pressão porque a gente tem que vencer. Em casa é mais do que obrigação e a gente sai devendo mais uma vez”, começou o meia do Flamengo.

Vale lembrar que Everton Ribeiro, mesmo tendo terminado a partida como campeão, começou no banco de reservas. Ele foi acionado ainda no primeiro tempo, quando Luiz Araújo saiu machucado. Com o 0 a 0 diante do Inter, o Flamengo segue em terceiro lugar, com 36 pontos, 12 atrás do Botafogo. Dessa forma, o Rubro-Negro pode terminar a rodada a 15 pontos do líder, além de sair do G4. Mas o camisa 7 não joga a toalha:

“No fim a gente tentou, acertamos a trave e botamos pressão, mas tem que ser contundente o jogo todo. Apesar de o time do Inter ser muito bem treinado também. A gente tem que saber sair desses momentos difíceis e criar mais para poder vencer os jogos. É uma rodada a menos para poder buscar. Não podemos desistir, mas temos que fazer mais se quisermos ser campeões”, concluiu Everton Ribeiro.

