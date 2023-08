Ninguém vai mandar Sampaoli embora?

Flamengo 0 x 0 Reservas do Internacional. Após uma semana sem jogo, e sem desculpas para cansaço ou algo próximo, o time voltou pior, embora seja difícil agravar o que já está muito ruim. Assim, o que resta é demitir Jorge Sampaoli, uma espécie de Vitor Pereira argentino, para salvar 2023. A tarefa é urgente. O Flamengo tem duas chances para ganhar pelo menos um título – um, Bruno Spindel e Marcos Braz, unzinho só – em oito disputados: rifar o andarilho vulgar e jogar – que a sorte acompanhe o clube – a segunda partida da Copa do Brasil no Maracanã. Cá entre nós: ninguém vai mandar esse cara embora? Ou o clube vai esperar a derrota no que resta para fazê-lo? Assim parece.

Lembrou um programa de TV que distribuía prêmios na década de 1960. O candidato ficava em uma cabine, fechado, alheio ao mundo, e deveria responder sim ou não ao ver a luz verde piscar. Era o apresentador que perguntava: você quer trocar um Rolls Royce zero quilômetro por um Fusca usado? Foi o que o Flamengo fez, com 15 minutos de jogo, substituindo Arrascaeta, contundido, por Vitor Hugo, com Éverton Ribeiro e Pedro no banco.

Dos males, o menor, pois isso poderia ocorrer na decisão da Copa do Brasil, e aconteceu em um dos 18 amistosos de luxo do Flamengo no Brasileiro atual, até dezembro. Pois o Rubro-Negro briga apenas por vaga em competição continental, provavelmente na Sul-Americana. A Sul-Americana é um daqueles muitos torneios que o clube ganha e que os adversários dizem que não vale nada, caso, é claro, não for algum deles o campeão.

Craque relegado à reserva do Flamengo

Aos 34, Luiz Araújo, uma das muitas invenções e exóticas da cartolada nos últimos tempos, também sentiu e deu o lugar a Everton Ribeiro. Quando Luiz Araújo é a salvação, a lavoura está perdida. Foram necessárias duas lesões para um dos craques que são relegados à reserva – e que conquistaram 15 títulos desde 2019 – ser aproveitado. Após um punhado de paralisações, e um futebol de dar pena – sem trocadilho – a primeira etapa acabou, sem praticamente trabalho algum para o editor de TV que seleciona os melhores momentos. E com vaias ao péssimo espetáculo.

No intervalo, Léo Pereira concedeu breve e curiosa entrevista. “Vamos ver o que o Sampaoli tem para dizer e voltar ainda melhor no segundo tempo”. O que chamam de treinador até fala – acreditem – mas ninguém, nem ele, entende o que pronuncia. E o “ainda melhor”? O que o zagueiro quis explicar com isso? Cartas para a redação.

Sampaoli: ‘Arrestame! Arrestame!’

O Inter consertou o que não deu certo até ali, pondo fim às improvisações, lançando um atacante veloz e experiente, embora a equipe gaúcha também não jogasse nada. E, no entanto, e do lado rubro-negro, é possível que o andarilho tenha passado “instruções” no vestiário, pois o time voltou mais atrapalhado, errando passes, confundindo posições, sem qualquer estratégia de jogo. Aos 16, Lucho Gonzalez lançou três titulares. Aos 20, o Monstro de Rosário fez três substituições. Mas é improvável que algo possa funcionar com Sampaoli. E eis que a TV capta o gringo gritando. “Arrestame! Arrestame!” Os policiais, sem entender, deixaram-no sossegado. E o time via cada vez menos a cor da bola.

Vamos salvar a lavoura

O Flamengo jogou sete taças no lixo em 2023: Taça Guanabara, Estadual, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Brasileiro, Libertadores e Mundial. Será muito difícil suportar um turno inteiro – e quase quatro meses – sem ver o Flamengo brigar por título, É certo que o clube não conquistará nada com Jorge Sampaoli. Nada. Nada. Mandem esse cara embora. Vamos salvar a lavoura. Ainda há tempo.

A propósito: o que é Vitor Hugo? Um pássaro? Um avião? O super-homem? Dona Injustiça, dessa vez, impediu que ele fizesse golzinho para disfarçar a sua mediocridade. É complicado acompanhar o clube de maior orçamento do Brasil e com uma torcida poderosa largar uma temporada inteira às traças por capricho – ou desconhecimento – de meia dúzia de cartolas e seus técnicos incompetentes.

