Mesmo com gol 500 na Arena, Corinthians só empata com Goiás

Em partida válida pela 21ª rodada do Brasileirão, Corinthians e Goiás empataram em 1 a 1, na noite deste sábado (26), na Neo Química Arena. Guilherme Marques, de pênalti, abriu o placar para os visitantes, enquanto Maycon deu números finais. Este tento, aliás, foi o de número 500 do Timão em seu estádio.

Com o resultado, o Corinthians está em 13º, com 25 pontos, mas em apenas 20 jogos. Já o Goiás aparece em 15º, com 21 pontos. O primeiro do Z4, vale lembrar, é o Bahia, com 21 pontos. O Tricolor, por sua vez, ainda joga na rodada.

O frio e a chuva na Neo Química Arena parecem ter tomado conta do jogo no início da partida, afinal, o embate começou sem grandes emoções. Aos poucos, porém, os atletas começaram a se movimentar mais. Dessa forma, as finalizações foram aparecendo, principalmente do lado corintiano.

Aos 19, por exemplo, Bidu lançou para Yuri Alberto. O centroavante até subiu corretamente, mas cabeceou mal. Depois, o Corinthians chegou novamente com o camisa 9, mas também com Romero. Na reta final da primeira etapa, porém, o Goiás cresceu de rendimento e chegou com Allano, que finalizou bem, além de ter dado alguns bons passes.

Ao contrário do primeiro, o segundo tempo começou avassalador, mas por causa do Goiás, que chegou com Anderson, Allano e João Magno. Aos 10, Anderson apareceu novamente, agora acertando a trave. No rebote, a bola bateu em Allano, mas não entrou. O grito de gol saiu da garganta dos esmeraldinos três minutos mais tarde, quando Bidu derrubou João Magno. Guilherme Marques bateu e abriu o placar no estádio do Corinthians.

Mexidas dão resultado, e Corinthians empata

Após o gol, o Goiás seguiu melhor, enquanto o Corinthians estava perdido em casa. Dessa forma, o treinador Vanderlei Luxemburgo se viu obrigado a mexer e deu certo. Aos 36, Maycon arrancou no meio-campo e tocou para Renato Augusto. O meia devolveu no peito do volante, que finalizou bem e ainda viu a bola bater na trave antes de entrar. Na reta final da partida, o jogo ficou “maluco”, com os dois times completamente abertos. Apesar disso, o marcador não foi alterado e o jogo acabou em 1 a 1.

Próximos compromissos

Em jornada dupla, o Corinthians agora visita o Estudiantes (ARG), pela volta das quartas de final da Sul-Americana, na terça-feira (29). No jogo de ida, vale lembrar, os paulistas fizeram 1 a 0. Já pelo Brasileirão, o Timão terá o dérbi com o Palmeiras, no domingo (3), na Neo Química Arena. O Goiás, por sua vez, recebe o Internacional no sábado (02).

CORINTHIANS X GOIÁS

21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data e horário: 26/8/2023, (sábado)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Léo Maná (Bruno Méndez, aos 20’/2ºT) , Lucas Verissimo, Caetano e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo (Maycon, aos 9’/2ºT), Giuliano (Renato Augusto, aos 20’/2ºT) e Ruan Oliveira (Rojas, aos 20’/2ºT) ; Romero, Wesley (Gustavo Mosquito, aos 9’/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Morelli, Guilherme e Anderson; João Magno (Matheus Babi, aos 20’/2ºT) e Allano. Técnico: Armando Evangelista

Gols: Guilherme Marques, aos 13’/2ºT (0-1) e Maycon, aos 36’/2ºT (1-1)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa/MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa/MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rafael Traci (Fifa/SC)

Cartões amarelos: Léo Maná (COR)