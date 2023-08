As arquibancadas do Maracanã responderam à má fase do Flamengo neste sábado (26) após o empate sem gols com o Internacional, pela 21ª rodada do Brasileirão. O time gaúcho iniciou a partida com reservas devido ao compromisso que terá diante do Bolívar no meio de semana, pela Copa Libertadores.

Logo após o apito final, os torcedores soltaram o grito de “time sem vergonha”, acompanhado de ofensas contra a diretoria rubro-negra.

Na contramão da revolta da torcida, o técnico Jorge Sampaoli afirmou que a atuação não foi vergonhosa.

“Não considero isso vergonha. Volto a repetir, vocês viram o jogo e tivemos chances e fomos imprecisos, até o ultimo minuto tentamos. Senão, eu não falaria isso. Se julga o resultado e também a transição. Quando cheguei aqui se vislumbrava um ano difícil para o Flamengo. Seguramente. Sobre pedirem para quebrar o processo, tem que ver com a diretoria, isso sobre vergonha eu nao compartilho. Vejo eles treinarem, como tentam, lamentavelmente não conseguimos elevar o nível qualitativo ofensivo pra elevar o jogo”, iniciou o argentino.

Ao ser perguntado na entrevista coletiva sobre o responsável pela sequência de fracas atuações, o treinador evitou uma resposta direta. E emfatizou que a equipe precisa evoluir no aspecto coletivo para que as boas atuações e os resultados voltem a aparecer.

“Depende. São coisas pontuais, que são erros coletivos, de funcionamento. Quando um não está em alto nível, ou às vezes quando time joga mal e tem jogadores de alto nível, ganham sozinhos. Temos que tentar fazer muitas coisas, soluções coletivas para que apareçam soluções individuais”, encerrou.

