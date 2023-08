Em estreia na MLS, Messi sai do banco e faz gol na vitória do Inter Miami

Na estreia de Lionel Messi pela Major League Soccer (MLS), o Inter Miami venceu o New York Red Bulls por 2 a 0, na Red Bull Arena. E com direito a mais um gol do craque, que entrou no decorrer do segundo tempo, quando o jogo estava 1 a 0, e definiu o placar aos 45 minutos.

Assim, o argentino ajudou a encerrar um longo jejum na disputa. O time, aliás, estava há 11 jogos sem vitória na liga americana. O último triunfo ocorreu em maio diante do New England Revolution.

Entretanto, a situação do Inter Miami não é confortável. O triunfo leva a equipe a 21 pontos em 23 jogos e, mesmo deixando a lanterna da Conferência Leste – superou o Toronto FC -, a distância para o nono colocado é de 11 pontos. Na MLS, os sete primeiros passam direto para os playoffs, enquanto o oitavo e o nono se enfrentam pela última vaga.

Messi estreou pelo time em outras duas competições: a Leagues Cup, em que sagrou-se campeão, e a Copa dos Estados Unidos, assegurando vaga para a final.

Messi é poupado, mas não poupa gols

O craque foi poupado pelo técnico Tata Martino e iniciou no banco de reservas após sequência de oito jogos e três disputas de pênaltis. Sete deles, portanto, foram como titular.

O Inter Miami abriu o placar na casa da franquia novaiorquina com o atacante paraguaio Diego Gómez, aos 37 minutos. Ele anotou o seu primeiro gol pela equipe e arrancou aplausos de Messi, que se levantou no banco para festejar ao lado dos companheiros.

Messi entrou aos 15 minutos do segundo tempo, substituindo Leonardo Campana. Busquets, também poupado na primeira etapa, entrou no lugar de Ruiz. A partir da mexidas, o Inter Miami conseguiu reagir à pressão dos donos da casa. Nos minutos finais, veio o que todos esperavam: Messi guardou o dele.

Após acertar a barreira em cobrança de falta, o argentino fez ótima jogada, aos 44 minutos, e recebeu de Benjamin Cremaschie, livre de cara para o gol. Foi o 11° tento dele em nove jogos pelo Inter Miami.

