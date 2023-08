Autor do gol do Corinthians no empate por 1 a 1 com o Goiás na noite deste sábado (26), pelo Brasileirão, Maycon não gostou nada do resultado em Itaquera. Contudo, o volante afirmou que a prioridade do clube está no mata-mata da Copa Sul-Americana. Na terça-feira (29), o Timão encara o Estudiantes, na Argentina, valendo vaga na semifinal.

“O primeiro tempo foi bom. Começamos desligados no segundo, sofremos o gol e depois para reagir é difícil, mas conseguimos o empate. Não era o que queríamos, mas temos um jogo importante na terça-feira e o foco total é na terça”, iniciou o meio-campista.

O Corinthians entrou em campo com reservas, mas só chegou ao empate quando o técnico Vanderlei Luxemburgo lançou mão de alguns titulares. Maycon foi um dos que entraram e, perto do fim da partida, deixou tudo igual, mantendo as duas equipes próximas da zona de rebaixamento. Foi, aliás, o 500° gol do clube na Neo Química Arena.

O volante conseguiu um bom desarme no meio de campo, serviu Renato Augusto e recebeu o cruzamento para finalizar de peito, balançando a rede.

“Percebi que ele poderia achar esse passe, então fiquei mais atento. Sei que na Arena a bola pode parar ou correr, ela parou um pouco, o cara perdeu o tempo da bola, eu consegui tabelar com o Renato, a bola veio um pouco no alto. Consegui reagir bem e fazer o gol”, concluiu Maycon.