Atlético x Santos, AO VIVO, pela ‘Voz do Esporte’, a partir das 14h30

Este é um domingo especial para o Atlético, que enfrentará o Santos em sua nova Arena MRV. Afinal, será o primeiro jogo valendo pontos no estádio do Galo. Mesmo sem a lotação máxima, nem todos os assentos estavam à venda, a previsão é de ótimo público para acompanhar, às 16h (de Brasília) o duelo pela 21ª rodada do Brasileirão. Além de ser histórico, o jogo é importante para ambos. O Galo, com 27 pontos, entrou na rodada fora do Top10, algo inimaginável para um elenco tão forte. O Santos está ainda pior: no Z4. Assim, precisa vencer para sair da zona de rebaixamento.

Para não perder nenhum detalhe do jogo, acompanhe a transmissão da “VOZ DO ESPORTE”. A cobertura começa às 14h30, com um pré-jogo com a qualidade que só a VOZ oferece. E terá o comando e a narração de Christian Rafael.