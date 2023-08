América-MG x São Paulo, AO VIVO, pela ‘Voz do Esporte’, a partir das 14h30

No Independência, em Belo Horizonte, neste domingo (27/8), às 16h, o América-MG recebe o São Paulo. O jogo será às 16h (de Brasília) e vale pela 21ª rodada do Brasileirão. O Coelho mineiro vai muito mal. Com apenas dez pontos, está na lanterna e precisa de uma reação histórica para escapar do rebaixamento. Afinal, entra na rodada 11 pontos atrás do primerto fora do Z4. Já o São Paulo, com 28 pontos, almeja voos maiores e não apenas ficar no meio da tabela, como se encontra agora. Para acompanhar este duelo sem perder nenhum detalhe, não perca a transmissão da “VOZ DO ESPORTE”. A cobertura começa às 14h30 e fica sob o comando e a narração de Diego Mazur.