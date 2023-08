Palmeiras x Vasco, AO VIVO, pela ‘Voz do Esporte’, a partir das 17h

São Paulo verá um duelo de titãs, neste domingo (27/8), quando Palmeiras e Vasco se enfrentarão, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. O duelo é pela 21ª rodada do Brasileirão. O Verdão entrou na rodada na vice-liderança e é o favorito pois enfrenta o Cruz-Maltino que ainda está na zona de rebaixamento? Pode ser, mas os vascaínos estão acordando na competição, a torcida se anima com a contratação da fera Payet e espera um returno bem mais eficaz.

Para não perder nada deste clássico de gigantes, que já ganharam Brasileiros e Libertadores, clique aqui embaixo e confira a cobertura raiz da “VOZ DO ESPORTE”. A transmissão começa às 17h e terá o comando e a narração do premiado Cesar Tavares.