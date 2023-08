Haaland deixa o seu na vitória do City. E fã entra pra comemorar!

Na manhã deste domingo (27/8), o Manchester City visitou o Sheffield United, no Bramall Lane. Como era esperado neste duelo pela terceira rodada da Premier League, os citizens, atuais tricampeões, dominaram os donos da casa, que subiram à elite nesta temporada. E não foi um domínio qualquer, mas um massacre com mais de 80% de posse; 30 finalizações contra seis do rival; três vezes mais toques na bola. Tamanha suprioridade quase não se viu no placar: magérrimo 2 a 1, com gol da vitória aos 43 da etapa final.

Os gols foram no segundo tempo. Haaland abriu o placar. O curioso foi que o atacante comemorou ao lado de um torcedor que voou em cima dele (o estádio tem a torcida muito próxima ao campo). Mas Bogle empatou aos 40. Contudo, aos 43, Rodri fez o gol da vitória deste jogo de final elétrico. Haaland foi um caso a parte. Fez um gol. Mas teve um tento anulado, perdeu duas chances incríveis e desperdiçou um pênalti. Com, a vitória o Manchester City assume a liderança, com nove pontos e campanha 100%. O Sheffield United segue com zero.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Da legião brasileira na Premier League, o goleiro Ederson foi titular. No Sheffield, o apoiador Vinicius Souza (ex-Flamengo) também começou como titular e fez boa partida ajudando a formar o ferrolho que quase segurou o Manchester City.

Manchester City massacra, mas não sai do zero no 1º tempo

O surpreendente no primeiro tempo foi o Sheffield conseguir sair para o intervalo segurando o placar em 0 a 0. O time da casa praticamente não passou do meio de campo e prova disso foram os números: o City teve 84% de posse de bola (um recorde) e 13 finalizações contra nenhuma (nem certa nem errada do rival). Os tricampeões tiveram um gol bem anulado de Aké (impedimento) e duas chances claras. Uma com Álvarez que chutou da pequena área e o goleiro Foderingham abafou; e a maior, aos 34. Um cruzamento de Álvarez bateu no braço de Egan na área. Pênalti. Halland cobrou deslocando o goleiro, mas a bola foi na trave.

Enfim, sai o gol. Haaland, é claro!

No segundo tempo, aos cinco minutos Haaland perdeu um gol feito. Após cruzamento da direita, na pequena área, o goleador estava marcado, mas se antecipou e chutou para fora. A torcida do Sheffield fez o seu papel apoiando o time e sempre comorando como se fosse gol quando o time conseguia, num ou outro chutão, se aproximar da área do goleiro Ederson. E respirava aliviada quando o City perdeu oportunidades com Haaland e Álvarez. Mas, de tanto tentar, veio o gol, aos 17. E com ele. Haaland. Greaslish, como sempre, caiu pela esquerda, saiu da marcação e cruzou. Desta vez o norueguês não perdeu. Enfim, 1 a 0.

Final dramático

Apesar de ficar atrás do placar, o Sheffield não mudou nada do seu estilo. Ficou lá atrás. O City chegou a fazer um gol com Haaland (anulado) e perdeu mais duas vezes com Álvarez. com boas defesas de Foderingham. Mas sabe como é o futebol… Aos 40 da etapa final, o Sheffield encaixou um ataque pela esquerda. Walker tentou um calcanhar na área e deu a chance para Bogle receber, chutar cruzado e fazer o gol de empate. Só que o City não queria tropeçar, foi para cima e num lance de abafa, aos 43, Rodri pegou a sobra na área e mandou a bomba que definiu o jogo em 2 a 1. Mas não sem antes o Sheffield assustar em dois ataques nos acréscimos. Quase empatou. Fim de jogo: City líder; Sheffield, lanterna.

Terceira rodada da Premier League

Sexta-feira (25/8)

Chelsea 3×0 Luton Town

Sábado (26/8)

Bournemouth 0x2 Tottenham

Brentford 1×1 Crystal Palace

Arsenal 2×2 Fulham

Manchester United 3×2 Nottingham Forest

Everton 0x1 Wolverhampton

Brighton 1×3 West Ham

Domingo (27/8)

Sheffield United 1×2 Manchester City

Burnley 1×3 Aston Villa

Newcastle x Liverpool – 12h30

