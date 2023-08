Corinthians arrasa Santos e está com um pé na final do Brasileiro feminino

O Corinthians deu grande passo rumo a mais uma final do Campeonato Brasileiro Feminino. Neste domingo (27/8), na Vila Belmiro, enfrentou o Santos pelo jogo de ida da semifinal da competição. Venceu por 3 a 0. Jhennifer (dois) e Vic Albuquerque marcaram. O Timão terminou o jogo com nove (Miriã e Gabi Portilho foram expulsas no fim). Mas abriu grande vantagem para a partida de volta, que será no próximo domingo (2/9), no Parque São Jorge. Dessa forma, o Santos precisará de uma façanha: devolver o placar se quiser sonhar com a classificação para a decisão.

Na outra semifinal, a Ferroviária, em Araraquara, bateu o São Paulo por 3 a 1. Assim, jogará pelo empate para chegar na final. Vale destacar que o Corinthians é o atual tricampeão e chegou na final das últimas cinco edições. O Timão ganhou o Brasileiro em 2018, 2020, 2021 e 2022. Dos outros semifinalistas, a Ferroviária foi campeã em 2014 e 2019. o Santos ganhou em 2017. Já o São Paulo jamais chegou na final.

Veja aqui a tabela de jogos do Brasileiro feminino

Corinthians mata o jogo no primeiro tempo

O Corinthians sobrou no primeiro tempo quase saiu na frente aos 15 quando Jheniffer encobriu a goleira Camila, mas Bia Menezes salvou. Porém, no minuto seguinte, a mesma Jheniffer na cara de Camila fez 1 a 0. O gol desnorteou o Santos, que levou o segundo gol aos 22, com Vic Albuquerque concluindo cruizamento de Yasmin. Aos 36, Bia Menezes falhou ao atrasar uma boa para a goleia Camila. Deu de presente para Jheniffer fazer 3 a 0. Esse gol doi péssimo para o Santos, que naquele momento era melhor e já tinha perdido dois gols.

No segundo tempo, o Santos encaixou o jogo. Mas parou nas boas defesas da goleira Lelê. E o Timão teve pelo menos duas boas oportunidades para ampliar a já grande vantagem construída no primeiro tempo. Mas o Timão perdeu duas jogadoras por expulsão na reta final. A atacante corintiana Mirã, entrou aos 40 minutos. Aos 42, fez falta feia e levou vermelho. Nos acréscimos, Gabi Portilho, também por falta violenta, levou amarelo. A juíza foi ao VAR e trocou o cartão para vermelho.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.