Bragantino acorda no segundo tempo e vence Cuiabá

O Bragantino conseguiu excelente reultado no início da tarde deste domingo (27/8) pela 21ª rodada do Brasileirão. No Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, derrotou o Cuiabá por 2 a 0, gols de Borbas e de Talisson. O Braga teve domínio no primeiro tempo, mas as melhores chances foram do Cuiabá. Na etapa final, após mudanças que surtiram efeito, o time das casa ganhou em eficácia e chegou aos gols que garantiram o bom resultado.

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

O Bragantino chega aos 35 pontos e encerrará a rodada no G6 do Brasileirão. Jà o Cuiabá para nos 28 pontos e pode sair do Top10 ao fim desta rodada.

Bragantino ineficaz

O Cuiabá fez um jogo inteligente. Deixou a bola com o Bragantino, mas fechou bem os espaços. Tanto que sofreu somente uma vez, num chutão de Realpe que pegou Borbas bem colocado e este chutou com perigo. Em compensação, criou duas oportunidades claras. A primeira com Jonathan Cafú pela direita. Ele invadiu e chutou cruzado para bela defesa de Cleiton. E uma com Deyverson, que entrou livre pela esquerda e chutou rasteiro, cruzado. A bola foi para fora.

Gols no segundo tempo

As entradas de Vitinho e Luan Cândido surtiram efeito e o Bragantino passou a ter mais qualidade nos passes. Além disso, Juninho Capixaba começou a aparecer com muita eficácia no apoio pela esquerda. Aos nove minutos, veio o gol. Vitinho cruzou para a área, o zagueiro Realpe mandou na trave. Mas a sobra ficou com Borbas para fazer 1 a 0. Deyverson teve a chance de empatar, mas Cleiton mais uma vez salvou. E, aos 39, veio a confirmação da vitória dos paulistas num grande lance. Alerrandro achou um passe de calcanhar para Matheus Gonçalves. Este cruzou e Talisson concluiu para o gol, garantindo a nona vitória do Massa Bruta no Brasileirão-2023.

BRAGANTINO 2X0 CUIABÁ

21ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 27/8/2023

Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Realpe, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Yani Quintero ( Luan Cândido, Intervalo) e Gustavinho (Talisson, 33’/2ºT); Sorriso (Vitinho, Intervalo), Thiago Borbas (Alerrandro, 34’/2ºT) e Helinho (Matheus Gonçalves, 10’/2ºT). Técnico: Pedro Caixinha

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre (Ronaldo, 39’/2ºT), Marllon, Alan Empereur e Rikelme (Pitta, 39’/2ºT); Fernando Sobral (Felipe Augusto, 18’/2ºT), Raniele e Denilson (Lucas Mineiro, 28’/2ºT); Jonathan Cafú (Emerson Ramon, 28’/2ºT), Wellington Silva e Deyverson. Técnico: António de Oliveira.

Gols: Borbas, 9’/2ºT (1-0); Talison, 39’/2ºT (2-0)

Arbitragem: Bruno Mota Correia (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Correa (Fifa-RJ) e Thiago Farinha (RJ)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Jr (PE)

Cartões Amarelos: Quintero, Realpe, Borbas, Juninho Capixaba (RBB); Marlon, Felipe Augusto, Raniele, António Oliveira (CUI)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.