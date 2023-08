Grêmio x Cruzeiro, AO VIVO, pela ‘Voz do Esporte’, a partir das 17h30

A 21ª rodada do Brasileirão se encerra neste domingo, às 19h (de Brasília) com o duelo entre Grêmio e Cruzeiro. O clássico será na Arena gremista e tem o toime da casa como favorito. Afinal, o Tricolor gaúcho tem 33 pontos e uma vitória vai mantê-lo no G4. Já a Raposa mineira, com 25 pontos, tenta vencer e encerrar a rodada nop Top10. Para conferir os detalhes deste clássico entre times que já ganharam Brasileiros e Libertadores, confira a cobertura da “VOZ DO ESPORTE”. A transmissão começa às 17h3o, com um pré-jogo que vai te deixar muito bem informado sobre tudo o que rolará. O comando e a narração ficam com o vibrante Ennio Ricanello.