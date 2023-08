Liverpool, com dez e fora de casa, vira para cima do Newcastle

A terceira rodada da Premier League inglesa fechou em grande estilo com o duelo entre Newcastle e Liverpool, neste domingo (27/8). Em seus domínios, o St.James-Park, o Newcastle impôs seu jogo, abriu 1 a 0, gol de Gordon aproveitando um cochilo incrível de Salah e Alexander-Arnold. E ainda jogou com um a mais desde os 30 do primeiro tempo. Porém, parou nas defesas de Alisson e na pontaria ruim de seus atacantes. Quando parecia improvável, levou dois gols no fim, ambos de Darwin Nuñez. dessa forma, Liverpool 2 a 1, fora de casa, contra tudo e em cima de um dos favoritos ao título. Enfim, o time de Klopp merece respeito!

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Inglês

Assim, o Liverpool pula para sete pontos, dividindo o segundo lugar com West Ham, Tottenham e Arsenal (mas em 4º nos critérios de desempate) o Newcastle tem três pontos, em 13º.

Deu tudo errado para o Liverpool no primeiro tempo

O Liverpool começou tentando ditar o ritmo e teve a primeira boa oportunidade com Luiz Díaz. Mas tudo foi por água abaixo aos 24 minutos. Salah voltou ao meio de campo para buscar o jogo e, marcado, atrasou para Alexsander-Arnold. O passe foi ruim e o lateral mandou mal na jogada. Gordon agradeceu e entrou livre na cara de Alisson, que nada poderia fazer. O time da casa saía na frente.

Três minutos depois, a situação se complicou de vez. O zagueiro Van Dijk fez falta violenta e foi expulso. Com dez, o Liverpool passou a se fechar e só não levou o segundo graças a uma defesa milagrosa de Alisson. Almirón, aproveitou a marcação frouxa e mandou uma bomba. O goleiro brasileiro voou espalmando uma bola que ainda foi na trave.

Virada inesperada e incrível

Nos 45 minutos finais, o Newcastle, aproveitando a vantagem numérica, impôs seu jogo sempre muito próximo do gol de Alisson, que seguiu muito atento e evitando que a situação piorasse. Mas, quando ninguém apostava no Liverpool, veio o impensável. Aos 36, numa erro de marcação, Darwin Núnez conseguiu ganhar uma disputa, entrar na área e chutar com força para fazer 1 a 1. Já estava bom demais para o time visitante. Só que, aos 48, veio novo ataque do Liverpool, Salah encontrou Darwin Núnez e este mandou a bomba. Liverpool 2 a 1 e vencendo um jogo que parecia que perderia de goleada!

Terceira rodada da Premier League

Sexta-feira (25/8)

Chelsea 3×0 Luton Town

Sábado (26/8)

Bournemouth 0x2 Tottenham

Brentford 1×1 Crystal Palace

Arsenal 2×2 Fulham

Manchester United 3×2 Nottingham Forest

Everton 0x1 Wolverhampton

Brighton 1×3 West Ham

Domingo (27/8)

Sheffield United 1×2 Manchester City

Burnley 1×3 Aston Villa

Newcastle 1×2 Liverpool

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.