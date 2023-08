Torcida do Flamengo prepara protesto em comemoração de Gabigol

Parte da torcida do Flamengo prepara um protesto em frente à casa de festas Lamartine, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vale lembrar que este é o lugar onde Gabigol comemorará o aniversário de 27 anos, na próxima quarta-feira (30).

Nas redes sociais, rubro-negros recebem e repassam mensagens pedindo adesão ao movimento. A torcida do Flamengo protesta pelo mau momento do time da temporada, que foi eliminado da Libertadores há menos de 20 dias, além de ter vencido apenas um dos últimos quatro jogos do Brasileirão. Por outro lado, o Fla está classificado para a final da Copa do Brasil, contra o São Paulo, nos dias 17 e 24 de setembro.

Por outro lado, de acordo com o “Coluna do Fla”, alguns dos jogadores do Flamengo já afirmaram que não vão, justamente por entenderem que não é momento para comemorações. Além disso, eles mostraram foco na partida contra o líder Botafogo, no próximo sábado (02), pelo Campeonato Brasileiro.

O último jogo do Flamengo foi no sábado passado (26), quando o Rubro-Negro empatou em 0 a 0 com os reservas do Internacional, no Maracanã. O atacante, é claro, passou em branco. O camisa 10 do Flamengo, vale lembrar, não marca gol de bola rolando há mais de um mês.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.