Napoli vence e segue com 100% no Italiano

Em partida válida pela 2ª rodada do Campeonato Italiano de 2023/2024, o Napoli, atual campeão, venceu novamente. Desta vez, o clube aplicou 2 a 0 no Sassuolo, em casa, neste domingo (27). Os gols do time mandante foram marcados por Osimhen e Di Lorenzo, um em cada tempo.

Apesar de estar com 100% de aproveitamento, o Napoli está em segundo na competição, atrás do Milan pelo número de gols marcados: 6 a 5. O G4 tem ainda Hellas Verona e Fiorentina, com seis e quatro pontos, respectivamente. Já o Sassuolo é o lanterna, com nenhum ponto nem gol marcado.

A quinta posição é da Juventus. Também neste domingo, mas um pouco mais cedo, a Velha Senhora recebeu o Bologna, saiu perdendo com gol de Ferguson, mas empatou aos 35 do segundo tempo, com Vlahovic: 1 a 1. A sexta colocação, com certa surpresa, é do Lecce, que tem quatro pontos. Já o Bologna é o 15º, com um ponto.

Times da capital em baixa, e Inter de olho na ponta

Ainda neste domingo, a Lazio perdeu de 1 a 0, em casa, para o recém-promovido Genoa. O gol foi marcado por Retegui aos 16 do primeiro tempo. Já no último sábado (26), a Roma perdeu de 2 a 1 para o Hellas Verona, no Norte do país. Assim, a Loba tem apenas um ponto.

A rodada será complementada nesta segunda-feira (28), quando a Internazionale de Milão visita o Cagliari. Como a Inter venceu na estreia, ela pode terminar a rodada na liderança da competição.

Jogos da 2ª rodada do Italiano

Sábado (26/8)

Frosinone 2×1 Atalanta

Monza 2×0 Empoli

Milan 4×1 Torino

Verona 2 x 1 Roma

Domingo (27/8)

Juventus 1 x 1 Bologna

Fiorentina 2 x 2 Lecce

Lazio 0 x 1 Genoa

Napoli 2 x 0 Sassuolo

Segunda-feira (28/8)

Salernitana x Udinese – 13h30

Cagliari x Inter – 15h45

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.