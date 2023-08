Novo reforço do Botafogo, Bastos já está no Rio

O jogador angolano Bastos Quissanga já está no Rio para se apresentar ao Botafogo. Ele desembarcou na manhã deste domingo (27/8), com a mulher e o filho. Bastos pode ingressar oficialmente no Glorioso até o fechamento da janela de transferências, em 15 de setembro, já que estava livre no mercado após deixar o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Dessa forma, poderá integrar o elenco no Brasileirão e na Copa Sul-Americana.

Bastos tem 32 anos, 1,80 metro de altura e vem mantendo a forma física com treinadores particulares, enquanto não retoma a atividade no gramado. Aprovado pela comissão técnica de Bruno Lage, ele chega para substituir o equatoriano Luis Segovia, emprestado ao RWD Molenbeek-BEL. Assim, ele será o reserva de Victor Cuesta pelo lado esquerdo da zaga.

Bastos é o último reforço a chegar ao Botafogo na segunda janela do mercado. Assim, o clube espera fortalecer a defesa, que hoje tem Victor Cuesta, Adryelson e Philipe Sampaio. Os outros reforços foram o lateral-direito Mateo Ponte, ex-Danúbio, o meia-atacante Diego Hernández, ex-Montevideo Wanderes-URU, e os centroavantes Valentín Adamo, ex-Progreso-URU, e Diego Costa, que estava sem clube.

Contrato de Bastos vai até 2024

O zagueiro angolano enfrentou burocracia por parte do governo do seu país, o que impediu que ele viesse antes para o Brasil. Assim, foram três semanas para liberar os documentos necessários para a viagem, um CPF para o atleta no Brasil e a obtenção do visto de trabalho. O contrato com o Botafogo vai até 2024.

Nascido em Luanda, capital angolana, em 27/3/1991, Bastos se formou na base do Petro Luanda, aos 19 anos. Ele passou pelo Rostov, da Rússia; Lazio, da Itália; Al-Ain e Al-Ahli, na Arábia Saudita. Bastos saiu do Al-Ahli em julho deste ano, após dez meses no clube.

