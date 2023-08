Paulinho dá show e Atlético derrota o Santos na inauguração da Arena MRV

O Atlético não tomou conhecimento e derrotou o Santos por 2 a 0, neste domingo (27), na Arena MRV, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulinho marcou duas vezes na inauguração do novo estádio do Galo. A festa foi da torcida numa partida irretocável do time mineiro.

Com a vitória que levou a torcida à loucura, o Atlético foi a 30 pontos na tabela da competição do Campeonato Brasileiro. Já o Santos, em situação muito complicada, está na zona de rebaixamento, com 21 pontos.

O Atlético fez uma blitz contra o Santos logo no início do primeiro tempo. Pedrinho entrou na área e passou para Paulinho. O camisa 10 chutou, porém João Paulo defendeu. No rebote, entretanto, Hulk finalizou de novo e perdeu chance de marcar.

No entanto, a blitz atleticana continuou forte. Aos 11 minutos o Galo abriu o placar. Hulk, porém, recebeu na entrada da área e deu lindo passe de letra para Paulinho, que entrou na área e finalizou de primeira, no canto esquerdo, vencendo o goleiro João Paulo. O atacante fez história ao marcar o primeiro gol da Arena MRV.

O Santos não se entregou e cresceu no jogo e criou algumas chances de gol. Marcos Leonardo, entretanto, perdeu duas chances incríveis em um minuto.

Assim como na etapa inicial, no entanto, os donos da casa começaram o segundo tempo acelerados. Jogaram no abafa para dificultar o Santos. Entretanto, o atacante Hulk aparceu muito bem na área adversária, dando muitas dificuldades para a defesa do Santos.

Atlético foi soberano em casa

Afinal, o Atlético continuou melhor, deunas cartas e Paulinho ampliou aos 21 minutos do segundo tempo. Hulk, porém, bateu falta para a área e Paulinho subiu mais alto do que a defesa e cabeceou para fazer 2 a 0. Hulk recebeu de costas para o gol, girou e chutou forte na trave do Santos.

ATLÉTICO 2 X 0 SANTOS

21ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 27/8/2023

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Público presente:

Público pagante:

Renda: R$

ATLÉTICO: Everson; Mariano (Saravia, 30’/2ºT), Maurício Lemos, Jemerson e Arana; Otávio (no intervalo), Battaglia e Pedrinho (Igor Gomes, 371/2ºT); Pavón, Hulk (Alan Kardec, 54’/2ºT) e Paulinho (Rubens, 53’/2ºT). Técnico: Felipão.

SANTOS: João Paulo; João Lucas Weslley Patati, 33’/ 2ºT), Basso, Alex e Dodô; Rodrigo Fernández, Jean Lucas (Julio Furch, 34/2ºT) e Rincón (Dodi, 24’/2xºT); Lucas Lima (Lucas Braga, 24’/2xºT), Marcos Leonardo e Mendoza. Técnico: Diego Aguirre.

Gol: Paulinho, 11’/1ºT (1-0)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS – Fifa) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR-Fifa)

Cartões amarelos: Otávio, Battaglia, Mariano (CAM); Lucas Braga, Dodi (SAN)

