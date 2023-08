São Paulo volta a jogar mal e, com um a mais, perde para o América-MG

O São Paulo voltou a jogar mal pelo Campeonato Brasileiro e perdeu por 2 a 1 para o América-MG na tarde deste domingo (27), em Belo Horizonte, pela 21ª rodada. Mastriani abriu o placar para os anfitriões já no segundo tempo, Alexandre Pato deixou tudo igual, mas Rodrigo Varanda assegurou o triunfo dos mineiros.

Com o resultado no Independência, o Tricolor estaciona nos 28 pontos e chega ao sexto jogo sem vencer na competição – agora são três empates e três derrotas na sequência. Já o Coelho segue na lanterna, mas vai a 13 pontos, a um do Coritiba, penúltimo. O time, aliás, tem um jogo a menos que a maioria dos adversários.

Primeiro tempo

Faltou atitude ao São Paulo na primeira etapa. Inicialmente, o time avançou com liberdade pelo meio e, praticamente enfiado no campo ofensivo, buscou espaços. Mas o América não tardou a corrigir o posicionamento e passou a dominar as ações. Assim, criou boas oportunidades, principalmente com Mastriani, mas o goleiro Rafael fez duas grandes defesas. Os paulistas voltaram a girar a bola à procura de brechas na defesa adversária, mas só teve uma chance efetiva em combinação de James com Nathan pela direita.

Segundo tempo

O panorama seguiu parelho e intenso no retorno do intervalo, com os times buscando o ataque. Lucas Moura iniciou a etapa no lugar de Luan. Mas quem balançou a rede foi o Coelho. Aos 15 minutos, Mastriani recebeu cruzamento de Azevedo e abriu o placar. A partir daí, Dorival promoveu as entradas de Luciano e Calleri. O argentino, aliás, sofreu pênalti de Maidana pouco depois da expulsão de Mastriani, que cometeu falta dura em Wellington, aos 26. O lance gerou confusão entre os atletas dos dois times, inclusive com os reservas do São Paulo entrando em campo.

Pato foi para a cobrança da penalidade e parou no goleiro Cavichioli, mas pegou o rebote para empatar: 1 a 1. O time de Dorival, com um homem a mais, teve duas boas chances para virar o jogo, mas falhou e ainda viu Rodrigo Varanda, aos 44, finalizar firme, no ângulo, sem chance de defesa para Rafael, e dar a vitória aos mineiros.

AMÉRICA-MG 2X1 SÃO PAULO

21ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 27/8/2023 (domingo)

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Iago Maidana, Ricardo Silva e Danilo Avelar; Rodriguinho (Breno, 18’/2ºT), Lucas Kal (Daniel Borges, 18’/2ºT), Juninho, Emmanuel Martínez e Marlon (Éder, 30’/2ºT); Felipe Azevedo (Rodrigo Varanda, 24’/2ºT) e Mastriani. Técnico: Fabián Bustos.

SÃO PAULO: Rafael; Nathan Mendes; Alan Franco, Matheus Belém e João Moreira (Wellington, 25’/2ºT); Luan (Calleri, 18’/2ºT), Pablo Maia, James Rodríguez (Alexandre Pato, 25’/2ºT), Michel Araújo e Wellington Rato (Luciano, 18’/2ºT); Juan (Lucas Moura, intervalo). Técnico: Dorival Júnior.

Gols: Mastriani, 15’/2ºT (1-0); Alexandre Pato, 35’/2ºT (1-1); Rodrigo Varanda, 44’/2ºT (2-1)

Árbitro: Rodrigo Pereira de Lima (PE)

Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Alessandro Rocha de Matos (BA)

VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Martínez, Felipe Azevedo, Breno, Juninho, Maidana (AME); Matheus Belém (SAO)

Cartão vermelho: Mastriani, 26’/2ºT (AME); Arboleda/banco, 29’/2ºT (SAO)

