Com show da torcida, o líder Botafogo massacra mais um

O Botafogo segue imbatível. Afinal, neste domingo, no Niltão, venceu o Bahia por 3 a 0. Passou um certo sufoco no primeiro tempo, quando fez 1 a 0 e viu o rival pressionar. Entretanto, mandou bem demais na etapa final, quando marcou mais duas vezes. Assim, fez a festa da torcida, que deu um show, mesmo na chuva e no frio, com direito a uma celebração incrível no início da partida. Uma homenagem aos ídolos históricos Didi, Garrincha e Nilton Santos, cujos retratos estavam em faixas gigantescas, emocionou. E a vitória completou a festa: Diego Costa fez os dois primeiros gols; Luiz Henrique completou o placar.

O Botafogo vai aos 51 pontos, disparado na liderança. Assim, na pior das hipóteses, fecha a rodada com 11 pontos de frente para o vice-líder. Por outro lado, o Bahia está no sufoco. Afinal, tem 21 pontos e segue como o primeiro fora da zona de rebaixamento.

Gol relâmpago e sufoco

O Botafogo começou mostrando suas armas, chegando ao gol aos três minutos, quando Kanu cortou mal e a bola foi recuperada por Eduardo. Este tocou para Victor Sá e, daí, para Diego Costa mostrar a sua eficácia. Um chute forte que o goleiro Marcos Felipe chegou a tocar, mas não evitou o gol. Com a vantagem, o Alvinegro cadenciou o jogo, atacando muito pela direita, com Segovinha. O xodó vencia algumas disputas com Camilo e levantava a torcida.

Porém, depois de um ataque em que Ademir recebeu nas costas de Hugo e chutou para grande defesa de Perri, o Bahia cresceu. Dessa forma, foi ganhando o meio e dominando um Botafogo que deixou a bola com o rival e apostou em lançamentos pouco eficazes. E os números do primeiro tempo mostram que o Bahia foi ativo: 60% de posse e 11 finalizações, contra quatro do Fogão.

Botafogo dá show no 2º tempo

Se o primeiro tempo foi complicado, na etapa final o Fogão detonou. O time veio bem ajustado, equilibrando o meio de campo e ampliando aos seis minutos numa grande jogada de Gabriel Pires, que colocou na cabeça de Diego Costa. A partir daí, o time foi consistente e tocou bem a bola, com Eduardo sendo um maestro. Dessa forma, veio o terceiro gol aos 31. Hugo, que fazia partida discreta, fez grande jogada e lançou para Luiz Henrique entrar na área e fechar o placar. Que fase, Fogão: 11 jogos em casa neste Brasileiro, e 11 vitórias. Que venha o Flamengo!

BOTAFOGO 3X0 BAHIA

21ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 27/8/2023

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Público presente: 39.610

Público pagante: 35.556

Renda: R$ 1.322.700,00

BOTAFOGO: Lucas Perri; JP (Ponte, 24’/2ºT), Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Danilo Barbosa, 37’/2ºT) e Eduardo; Victor Sá (Luis Henrique, 16’/2ºT), Segovinha (Diegoi Hernández, 37’/2ºT) e Diego Costa (Janderson, 16’/2ºT). Técnico: Bruno Lage

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Camilo Cándido; Rezende, Thaciano (Yago Felipe, 31’/2ºT) e Cauly (Leo Cittadini, 3’/2ºT); Ademir (Everaldo, 30’/2ºT), Rafael Ratão (Biel, 17’/2ºT) e Vinícius Mingotti (Jacaré, 17’/2ºT). Técnico: Renato Paiva

Gols: Diego Costa, 3’/do 1ºT (1-0);Diego Costa, 6’/2ºT (2-0); Luiz Henrique, 31’/2ºT (3-0)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP-FIFA)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP-FIFA) e Miguel Cataneo Ribeiro (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-FIFA)

Cartões amarelos: Diego Costa, Janderson (BOT); Cauly, Mingotti, Yago Felipe (BAH)

