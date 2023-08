Diego Costa valoriza gols e vê Botafogo no caminho para o tri

Autor de dois gols do Botafogo na vitória por 3 a 0 sobre o Bahia, neste domingo (27), o atacante Diego Costa, é claro, valorizou o seu feito particular. Por outro lado, o sergipano de 34 anos reforçou que o mais importante foi o Glorioso ter deixado o Nilton Santos com mais uma vitória em casa.

“Acho que é muito importante para um atacante fazer gols e pegar confiança para o resto da competição. Mas, o mais importante é conquistar os três pontos. O time está sólido. Fui muito bem recebido aqui e espero que estes sejam os primeiros de muitos gols.”, comentou o atacante do Botafogo, em entrevista ao Premiere.

O outro gol do Botafogo foi marcado por Luis Henrique. Com o resultado, o Alvinegro tem 51 pontos em 21 jogos, 14 a mais do que o Palmeiras. O time paulista, porém ainda joga na rodada. Fato é que tamanha vantagem jamais foi tirada no Brasileirão dos pontos corridos. Diego Costa não esconde a ansiedade, mas prega humildade.

“O mais importante é o grupo, o que ele está vivendo. Estamos no caminho certo, mas ainda falta muita coisa para o título”, completou Diego Costa, que agora vê Tiquinho Soares perto de retornar ao time titular. Assim, a briga deve ser boa.

Agora, o Botafogo recebe o Flamengo no próximo sábado (02), às 21h, em partida da 22ª rodada da competição. Antes, porém, o Glorioso visita o Defensa y Justicia (ARG), às 19h, pela volta das quartas de final da Sul-Americana. Na ida, no Rio de Janeiro, empate em 1 a 1.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.