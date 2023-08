Sporting vence o Famalição e mantém-se 100% no Português

O Sporting Lisboa sofreu, mas derrotou o Famalicão, no Alvalade, por 1 a 0. O jogo foi neste domingo (27) e valeu pela terceira rodada do Campeonato Português 2023/2024. Dessa forma, os Leões seguem com 100% de aproveitamento, com nove pontos. Já o Famalicão é o oitavo, com quatro.

No entanto, a liderança é do Vitória de Guimarães. O time, é claro, também tem nove pontos, mas leva a melhor no saldo de gols: 4 a 3. A terceira posição é do Boavista, com sete, enquanto o Benfica fecha o G4, com seis. As Águias, aliás, já jogaram na rodada.

Por outro lado, o Porto pode assumir a liderança nesta segunda-feira (28). Isso porque os Dragões visitam o Rio Ave às 16h15. O Porto tem 100% de aproveitamento e seis pontos. Assim, com uma goleada, assume a ponta da competição.

Na próxima rodada, o Sporting Lisboa visita o Braga, no domingo (03), enquanto o Famalicão recebe o Farense. No mesmo dia, o Porto recebe o Arouca, às 14h. Por outro lado, o grande jogo da rodada será Benfica x Vitória de Guimarães, no sábado (02), às 16h30.

Campeonato Português – 3ª RODADA

Sexta-feira (25/8)

Estrela Amadora 2×1 Estoril

Sábado (26/8)

Arouca 1 x 1 Portimonense

Farense 5 x 0 Chaves

Gil Vicente 2 x 3 Benfica

Domingo (27/8)

Boavista 1 x 1 Casa Pia

Vitória de Guimarães 2 x 0 Vizela

Sporting 1 x 0 Famalicão

Segunda-feira (28/8)

Rio Ave x Porto – 16h15

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.