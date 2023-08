Aguirre elogia postura do Santos e aponta falta de pontaria

O Santos perdeu neste domingo (27) para o Atlético, por 2 a 0 e ficou na zona de rebaixamento do Brasileiro. Mesmo assim, no entanto, o técnico Diego Aguirre elogiou a postura do time na Arena MRV. A equipe está com 21 pontos e patinando na 17ª posição na tabela da competição da competição.

Aguirre apontou o primeiro tempo do Santos, que chegou a controlar a partida. Mas não traduziu o lampejo em gols. O treinador, entretanto, destacou a má pontaria do time, que desperdiçou algumas oportunidades.

“Era um jogo difícil, mas viemos a Belo Horizonte para tentar o protagonismo. No início pressionamos e tivemos algumas chances. Após sofrer o gol, tivemos um certo controle da partida e oportunidade de empatar. Mas não conseguimos”, analisou Aguirre.

O treinador lamentou não também não ter conseguido o gol de empate quando a partida estava 1 a 0 para o Galo. Ele acrescentou, no entanto, a força do Atlético.

“Não fomos bem nas finalizações. E depois, em jogada de bola parada, , sofremos o segundo gol. Ficou muito difícil para virar o jogo. A nossa proposta foi boa, viemos para tentar ganhar, mas não conseguimos”, disse o treinador.

Aguirre diz que defesa está melhorando

O treinador, entretanto, tentou proteger os jogadores do setor defensivo, já que o time sofreu dois gols. O time sofreu dois gols válidos e mais outros dois, que foram anulados porque a arbitragem acusou impedimento. Para Aguirre, a defesa teve aspectos positivos.

“Trabalhamos defesa e ataque, somos uma equipe. Mas sofremos dois gols e também enfrentamos um time de muita qualidade, com jogadores de destaque, que aproveitaram as oportunidades que tiveram. Mas a nossa defesa está melhorando, mostramos coisas boas”, disse o técnico.

