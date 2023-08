Fortaleza, com Lucero decisivo e frango de goleiro, vence o Coritiba

Com atuação consistente durante todo jogo, mas marcando bobeira no fim, o Fortaleza venceu o Coritiba na noite deste domingo, (27/8), pela 21ª rodada do Brasileiro. No Estádio Presidente Vargas, na capital cearense, fez 3 a 1, com dois gols de Lucero e um de Marinho, cobrando falta e num frangaço do goleiro Gabriel. O Coxa descontou com Kuscevic. Esta foi a quarta vitória seguida dos cearenses, que também estão bem na Sul-Americana. E a quinta derrota seguida do Coritiba.

Com os três pontos, o Fortaleza vai aos 32 na tabela de classificação do Brasileiro, em oitavo lugar. O Coritiba permanece com 14 pontos, em penúltimo e aumentando cada vez mais o seu risco de rebaixamento.

Lucero impecável

O primeiro tempo teve o Fortaleza mandando em campo, mas com dificuldade para chegar ao gol de Gabriel. Ainda assim, mandou uma no travessão, em cabeçada de Lucero. Porém, conseguiu abrir o placar aos 41 minutos. Num chuveirinho, Lucero, na área, teve a camisa puxada por Robson e caiu. O juiz foi ao VAR e confirmou a penalidade. O mesmo Lucero cobrou e abriu o placar. Nos acréscimos, mais um bom ataque do time da casa. Guilherme se antecipou e dividiu com o goleiro. Contudo, a bola sobrou para Lucero fazer o seu segundo gol no jogo.

Mas que frango!

A vantagem que já era confortável, ficou ainda mais dilatada aos 14 minutos. Uma falta cobrada por Marinho foi nas mãos do goleiro Gabriel. Contudo, o goleiro tomou o frango clássico: foi encaixar e deixou escapar por entre as pernas. Curiosamente, quatro minutos depois, Gabriel sentiu uma lesão e saiu para a entrada de Luan Polli. Aos 23, num lance fortuito, um escanteio cobrado por Robson foi na cabeça de Kuscevic, que diminuiu o placar. O gol animou o Coixa, que equilibrou o meio de campo e teve tudo para deixar a reta final emocionante. Afinal, aos 38, teve um pênalti a seu favor. Robson foi seguro na área por Titi. O mesmo Robson mandou uma bala de canhão. Mas no travessão.

FORTALEZA 3X1 CORITIBA

21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 27/8/2023

Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Benevenuto, Titi e Escobar; Caio Alexandre, Pedro Augusto (Sasha, 20’/2ºT) e Pochettino (Lucas Crispim, 32’/2ºT); Marinho (Pikachu, 20’/2ºT) Guilherme (Silvio Romero, 43’/2ºT) e Lucero (Thiago Galhardo, 32’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

CORITIBA: Gabriel (Luan Polli, 22’/2ºT); Natanael (Hayner, Intervalo), Kuscevic, Reynaldo e Jamerson; Bruno Gomes, Sebástian Gómez e Matheus Bianqui (Fransergio, Intervalo); Marcelino Moreno (Garcez, Intervalo) , Diogo Oliveira (Lucas Barbosa, 26’/2ºT)e Robson. Técnico: Thiago Kosloski

Gols: Lucero, de pênalti, 41’/1ºT (1-0). Lucero, 48’/1ºT (2-0). Marinho, 14’/2ºT (3-0); Kuscevic, 23’/2ºT (3-1)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Evandro de Melo Lima (SP).

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Cartões amarelos: Escobar, Titi (FOR); Robson, Reynaldo, Jamerson, Matheus Bianqui, Hayner (COR)

