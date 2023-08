Confortável na liderança, Bruno Lage é só elogios ao Botafogo

Com o semblante leve de quem está voando em céu de brigadeiro, o técnico Bruno Lage comemorou os 100% de aproveitamento do Botafogo na coletiva após a 11ª vitória do time em 11 jogos. Afinal, com tamanha eficiência, o Glorioso está disparado na liderança do Brasileirão, com 51 pontos. Portanto, ninguém assusta, ninguém ameaça, e ficou fácil avaliar a partida em que a equipe saiu de campo sob aplausos e euforia dos torcedores.

“É uma vitória justa, uma grande vitória dos nossos jogadores (…) uma grande exibição coletiva e individual de todos, quer dos que entraram nos 11 ou os que saíram do banco”, disse o técnico.

Bruno Lage até reconheceu que, em certo momento do jogo, no fim do primeiro tempo, o Bahia ficou bem ofensivo. Mas o intervalo serviu para os ajustes necessários. E aí deu tudo certo.

“Estávamos jogando (no primeiro tempo) muito por dentro nos momentos de contra-ataque. Falamos isso no intervalo, de manter a tranquilidade, e aparece o segundo gol que nos deixa ainda mais confortáveis no jogo. Isso nos leva a um segundo tempo de enorme qualidade”, avaliou.

Ele enfatizou que a equipe soube neutralizar um ponto forte do rival.

“O Bahia gosta de ter a bola, é um time que cria oportunidades e que vinha em seu melhor período. Conseguimos contrariar isso com uma forte pressão, conquistando muitas bolas no meio ofensivo, não deixando eles se sentirem confortáveis com a vola”, disse.

Assim, Bruno Lage destacou o “trabalho forte dos homens de frente com o entendimento muito bom dos alaas, quer do Victor Sá quer do Segovinha”, completou.

Próximo desafio: Defensa Y Justicia

Agora, é manter a linha para enfrentar o Defensa Y Justicia, na Argentina, pelo jogo da volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na ida, em casa, o Botafogo empatou em 1 a 1 com o adversário. Os gols foram de Gabriel, pelo Glorioso, e Nicolás Tripichio, para os hermanos. Agora, a partida de volta está marcada para 19h (de Brasília) de quarta-feira (30/8), no estádio Florencio Sola, conhecido popularmente como Lencho, em Banfield.

