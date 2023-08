Veiga faz golaço, Palmeiras vence Vasco e mantém distância para o líder

Com um golaço de falta de Raphael Veiga no segundo tempo, o Palmeiras venceu por 1 a 0 o Vasco na noite deste domingo (27), no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão. Os cariocas, aliás, tiveram gol polêmico anulado pelo VAR na primeira etapa.

O resultado mantém o Verdão na vice-liderança, agora com 39 pontos e ainda a 11 do Botafogo, que segue disparado na tabela. Já o Cruz-Maltino estaciona nos 16 pontos, aparecendo em 18º lugar, ainda na zona de rebaixamento.

Primeiro tempo

O Palmeiras pressionou nos minutos iniciais, e Rony logo obrigou o goleiro Léo Jardim a uma ótima defesa. Pelos flancos, os donos da casa tiveram volume e chegaram, inclusive, a 85% de posse no decorrer da etapa. Contudo, não ameaçou efetivamente o Vasco, que se fechou muito bem. O Verdão seguiu girando a bola em busca de espaços, mas viu também os cariocas mais confortáveis e passando a atacar.

Tanto que Paulinho pegou rebote de fora da área e balançou a rede em um lindo chute. Mas teve polêmica. Isso porque o VAR anulou o gol por impedimento de Vegetti na origem da jogada. Antes, o argentino cabeceou para a defesa alviverde em cima da linha. Nos minutos finais, Dudu sentiu dores no joelho esquerdo após drible de Paulinho e deixou o campo para entrada de Breno Lopes.

Segundo tempo

O panorama se manteve no retorno do intervalo. Os anfitrões seguiram em cima e foram recompensados. Afinal, abriram o placar com Raphael Veiga, que cobrou falta no ângulo esquerdo do gol, no canto em que Léo Jardim estava. Em desvantagem, o técnico Ramón Díaz promoveu substituições. A partida ficou lá e cá, com os cariocas mantendo a posse e se arriscando mais na frente, e os paulistas assustando nos contragolpes. Mas a etapa foi marcada por poucas chances diante da tentativa de abafa cruz-maltino na reta final.

PALMEIRAS 1×0 VASCO

21ª Rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 27/8/2023 (domingo)

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Público e Renda: 40.212 pagantes / R$ 2.558.309,65

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Richard Ríos (Fabinho, 26’/2ºT), Gabriel Menino (Luan, 48/2ºT) e Raphael Veiga; Artur (Marcos Rocha, 26’/2ºT), Dudu (Breno Lopes, 42’/1ºT) e Rony (flaco López, 49’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.

VASCO: Léo Jardim; Robson (Puma Rodríguez, 42’/2ºT), Medel, Maicon e Léo Piton; Zé Gabriel, Praxedes (Sebastián Ferreira, 42’/2ºT) e Paulinho; Serginho (Alex Teixeira, 22’/2ºT), Gabriel Pec (Orellano, 22’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Gol: Raphael Veiga, 19’/2ºT (1-0)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Igor Junior Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Cartão Amarelo: Richard Ríos, Luan (PAL); Robson, Zé Gabriel (VAS)

Cartão Vermelho: –

