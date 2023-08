Felipão enaltace vitória e quer fazer da Arena o terreiro do Galo

Apesar da vitória do Atlético por 2 a 0 sobre o Santos, neste domingo (27), na Arena MRV, o técnico Luiz Felipe Scolari destacou a que o time ainda está numa delicada situação. No entanto, ele apontou a nova casa do Galo, inaugurada com vitória, como um local para o time tirar proveito. afinal, ele quer fazer o Galo decolar no returno do Brasileiro.

“Por experiência de ter trabalhado em outros times a gente já vem dizendo em relação a outros locais que trabalhou. Outros atletas sabiam fazer nosso local de trabalha ser respeitado. Em 30 pontos disputados conquistavam 20 ou 21 pontos. É isso que queremos aqui na Arena MRV, queremos transformá-la em nossa casa”, afirmou Felipão.

O treinador, porém, disse que o resultado foi muito importante porque o time, segundo ele, está em situação delicada no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, no entanto, o Atlético foi a 30 pontos na tabela. Luiz Felipe Scolari, no entanto, disse que o Atlético não pode achar que, a qualquer momento, pode se recuperar de situação ruim.

“Vitória muito importante para nós. Estávamos numa situação delicada, aliás, estamos ainda numa situação delicada. Mas não podemos passar de jogo a jogo pensando que vamos dar uma volta por cima se nós, em primeiro lugar, não dermos a volta por cima. Foi um bom jogo, um jogo equilibrado. Nós tivemos chances de gol, mas eles também tiveram. Quem sabe até mereciam um gol, trabalharam bem”, analisou Felipão.

Vitória na Arena dá fôlego ao Galo

Para Luiz Felipe Scolari, que chegou a ter o trabalho questionado por causa dos maus resultados, o grupo tem de seguir firme no trabalho. Entretanto, o treinador disse que o resultado deu novo fôlego ao time.

“E é como a gente vem falando. Trabalhando nos últimos quatro jogos, tivemos três vitórias e uma derrota. Já é um alento para todos nós, um alento para a direção para os atletas. Nós podemos fazer mais e continua neste mesmo trabalho que estamos fazendo, nesta mesma vontade”, completou o técnico do Atlético.

