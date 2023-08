Luis Suárez decide, e Grêmio vence o Cruzeiro no Brasileirão

Em jogo que encerrou a 21ª rodada do Brasileirão, o Grêmio venceu o Cruzeiro por 3 a 0, neste domingo (27), na Arena. Os gols foram marcados pelos uruguaios Luis Suárez e Carballo e pelos brasileiro Pepê. Assim, o camisa 9 encerrou um jejum de oito partidas.

Agora, o Tricolor encontra-se em terceiro no Brasileirão, com 36 pontos, 15 atrás do líder Botafogo e a quatro do Palmeiras. O Grêmio, porém, ainda encara as duas equipes e tem um jogo a menos do que elas. Dessa forma, o time que foi comandado por Alexandre Mendes (Renato Gaúcho estava suspenso) ainda não jogou a toalha na briga pelo título. Já o Cruzeiro está em 12°, com 25 pontos, mas apenas quatro acima do Santos, o primeiro do Z4.

A torcida começou a partida empolga, afinal, o Grêmio estreava seu novo terceiro uniforme, que mistura tons de azu claro e escuro. Além disso, era o primeiro jogo do ídolo Geromel na temporada. Ele, vale lembrar, recuperou-se de uma lesão no joelho esquerdo. Neste embalo, o Grêmio até balançou as redes, aos 4, com Luis Suárez. No entanto, o gol foi anulado por impedimento do uruguaio.

O camisa 9, porém, não se intimidou e deu ótimos passes. Aos 28, deu resultado: Carballo apertou a marcação, roubou a bola e tocou para Cristaldo, que rolou para Luisito. O Pistolero não perdoou e abriu o placar na Arena. Dessa forma, ele encerrou um jejum de oito jogos sem marcar. Era a maior série negativa da carreira dele. Ainda no primeiro tempo, o Cruzeiro, em breve momento de respiro, arriscou de fora da área com Arthur Gomes, assim como Carballo levou perigo pelo Tricolor.

A segunda etapa começou da mesma forma: com domínio gremista. Aos 8, Suárez tocou de letra para Carballo, que fez uma pintura da entrada da área. Golaço que já valeu o ingresso. Dessa forma, o Grêmio passou a administrar o resultado, mas ainda houve tempo para o terceiro. Novamente, com participação de Suárez, que deu lindo passe para Bitello. O jovem, por sua vez, encontrou Pepê na boa para fazer 3 a 0. Nos acréscimos, Bitello também deixou o dele, mas o gol foi anulado.

GRÊMIO 3X0 CRUZEIRO

21ª rodada do Brasileirão Série A

Data: 27/8/2023

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Público: 23.098 pagantes/ 24.938 presentes

Renda: R$ 1.390.746,00

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Pedro, Geromel (Rodrigo Ely, aos 47’/1ºT) , Kannemann e Cuiabano; Villasanti, Carballo (Ferreira, aos 18’/2ºT) e Pepê; Cristaldo, João Pedro Galvão (Bitello, aos 18’/2ºT) e Luis Suárez Técnico: Alexandre Mendes*

CRUZEIRO: Rafael Cabral; Palacios (Paulo Victor, aos 17’/2ºT), Neris (João Marcelo – Intervalo), Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa (Machado – Intervalo), Lucas Silva e Mateus Vital (Bruno Rodrigues, aos 17’/2ºT) ; Wesley, Rafael Elias e Arthur Gomes; Técnico: Pepa

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Renan Aguiar da Costa (CE)

VAR: Rafael Traci (Fifa-SC)

Cartões amarelos: Gabriel Grando, Suárez, Cuiabano e Fábio** (GRE); Neris, Machado e Marlon (CRU)

*Renato Gaúcho cumpriu suspensão

** Recebeu cartão mesmo no banco

