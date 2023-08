Vasco divulga nota em protesto contra gol anulado

A diretoria do Vasco, inconformada, divulgou nota, neste domingo (27) questionando o gol anulado, marcado por Paulinho, no jogo contra o Palmeiras. O VAR Igor Junior Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG) anulou o gol por impedimento na origem da jogada, iniciado por Vegetti. Antes, porém, o argentino cabeceou para a defesa alviverde em cima da linha. A partida, disputada no Allianz Parque, foi válida pela 21ª rodada do Brasileirão.

O resultado da partida, 1 a 0 para o Palmeiras, gol de Raphael Veiga, mantém o Vasco estacionado nos 16 pontos. O clube, entretanto, fica em 18º lugar, na zona de rebaixamento da competição.

“O Vasco da Gama contesta a interferência do VAR e a anulação do gol legítimo do Paulinho, na partida deste domingo (27/08), diante do Palmeiras. O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado.

Novamente, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, o clube irá apresentar uma formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol.”

O Vasco já tinha reclamado com a CBF no início desta semana por causa da arbitragem da partida contra o Atlético. Na ocasião, porém, o Vasco questionou um pênalti não marcado em Gabriel Pec. A jogada, entretanto, não afetou o resultado, já que o Vasco venceu por 1 a 0.

