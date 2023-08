Guga, do Fluminense, faz dedicação especial em gol contra o Athletico

Um dos grandes destaques do Fluminense no empate com o Athletico, Guga marcou o primeiro gol tricolor na Ligga Arena. Aliás, o lateral-direito fez uma dedicação emocionante logo após o jogo em Curitiba. Guga afirmou que o gol foi em homenagem à sua cadela, que recentemente recebeu um diagnóstico de câncer.

“Dedico esse gol especial para a minha cachorra que, infelizmente, está com um câncer. A gente não sabe quanto tempo ela tem de vida e cada dia que passa está sendo uma vitória. É uma força a mais pra mim. Quero agradecer a todo grupo e pude aproveitar bem a oportunidade. Acabamos tomando gol no finalzinho, mas vida que segue”, disse Guga à “TNT Sports”.

Aliás, o gol contra o Athletico foi o primeiro de Guga com a camisa do Fluminense. O lateral foi titular no lugar de Samuel Xavier, poupado para o jogo de quinta-feira, contra o Olimpia. Com a camisa tricolor, Guga já disputou 29 partidas, com duas assistências.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.