Programa ‘Terrabolistas’ analisa momento do Flamengo

A temporada de 2023 do Flamengo é uma das piores dos últimos anos do clube carioca. Aliás, independentemente de o time ser finalista da Copa do Brasil, os torcedores rubro-negros demonstram total descontentamento com as atuações da equipe de Jorge Sampaoli. Assim, o programa “Terrabolistas”, do site Terra, desta segunda-feira (28), às 10h, abordará essa fase do Flamengo. Aliás, o Jogada10 terá a presença de um repórter na bancada de jornalistas.

Onde assistir

A live do “Terrabolistas” será transmitida pelo canal de YouTube Terra Brasil.

Bancada

O jornalista Lucas Bayer, setorista de Flamengo no J10, estará na bancada do “Terrabolistas”. Lucas Herrero, repórter da TV Band, Letícia D’almeida, comentarista do canal “Flazoeiro” e Rafael Alves, editor-chefe do perfil “Planeta Futebol Femino” completam a mesa de debate.

Cenário atual do Flamengo

Recém-eliminado na Libertadores, o Flamengo convive com as duras críticas de seus torcedores, que cobram jogadores, técnico e dirigentes. Aliás, no sábado, o Rubro-Negro ficou apenas no empate em 0 a 0 diante do Internacional. Ainda durante a partida contra o Colorado, gritos de “time sem vergonha” surgiram fortemente no Maracanã.

