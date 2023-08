Dorival cobra reação do São Paulo jogando fora de casa

O São Paulo perdeu para o América-MG por 2 a 1, neste domingo (27), no Independência, pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ainda não venceu nenhuma partida na competição, atuando fora de casa. Algo que vem incomodando os jogadores e também o técnico Dorival Júnior.

Após a partida, em entrevista coletiva, o treinador se mostrou decepcionado com o resultado, ao ver o time sofrer o gol da derrota com um jogador a mais em campo. Dorival classificou o resultado como ”inaceitável”.

“Poderíamos ter dado uma resposta melhor. Deixamos a desejar coletivamente e amargamos mais uma derrota fora de casa. Para uma equipe como a nossa, é uma situação inaceitável”, disse Dorival, que prosseguiu.

“Nós também procuramos a condição ideal para ter sempre o mesmo rendimento (em casa e fora). É preocupante porque, dentro de casa, nossa força é impressionante. Mas não dá para dizer que é só por estar em casa. Hoje tínhamos que sentir como se estivéssemos em casa, porque o número de torcedores que trouxemos aqui foi impressionante”, completou o treinador.

Aliás, o Tricolor venceu só um dos últimos dez jogos que fez longe do Morumbi. Um clássico contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Contudo, no Brasileirão, a sequência é ainda pior, pois são dez tropeços seguidos. Por fim, a última vitória do Tricolor fora de casa no campeonato foi na edição passada, em novembro.

