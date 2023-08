‘Gómez não sai do Palmeiras’, crava Leila Pereira

Gustavo Gómez não sai do Palmeiras. O zagueiro novamente entrou na mira do futebol árabe, que prometeu gastar uma grande quantia para contar com o paraguaio. Contudo, de acordo com a presidente do Verdão, Leila Pereira, não existe a possibilidade do defensor deixar o Alviverde neste momento.

“O Palmeiras não negociará o atleta Gustavo Gómez. Estamos focados na Libertadores e no Brasileirão. Este assunto está encerrado. Eu quem assino a venda de atletas e eu asseguro, Gustavo Gomez não será vendido”, ressaltou Leila Pereira.

Aliás, o defensor tem sido alvo de propostas do mundo árabe. Afinal, nos últimos dias, surgiu um boato que o Al Ittihad, estaria disposto a oferecer R$ 146 milhões pelo zagueiro. Recentemente, o Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, também se interessou pelo jogador. Gómez teria sido um pedido de Luís Castro. O empresário do atleta confirmou a proposta, que acabou recusada pelo Palmeiras.

“Se o empresário do atleta tem interesse que o atleta saia do Palmeiras, ele deve depositar o valor da multa rescisória”, finalizou a mandatária.

A janela de transferências da Arábia Saudita, que passou a ter grande investimento estatal em seus clubes nesta temporada, fecha dia 20 de setembro. O Verdão deve blindar seu capitão até lá e não aceitar nenhuma oferta pelo paraguaio.

Por fim, um dos grandes motivos para recusar a saída do jogador é que Gustavo Gómez simplesmente se tornou em um dos grandes ídolos do clube. Afinal, o defensor tem 263 jogos, 32 gols e 10 títulos (duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa e três Paulistas).

