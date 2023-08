Dodô vê evolução no Santos na briga contra o rebaixamento

O Santos perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0, neste domingo (27), na Arena MRV, pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do revés, a atuação do Peixe teve bons momentos no jogo, especialmente da metade para o final do primeiro tempo do confronto. Assim, o lateral-esquerdo Dodô crê que a equipe vem evoluindo, para sair da situação desconfortável que se encontra na tabela.

“A gente acabou tomando um gol de bola parada, que complicou a nossa vida ali um pouco. Acho que a gente tem que levar de lição esse primeiro tempo. Tivemos chance de empatar, talvez, até virar. No segundo tempo eles se fecharam melhor, nós tivemos menos oportunidades. Mas acho que segue o nosso trabalho, cabeça erguida. Tem muita coisa pela frente. Acho que a gente tem demonstrado evolução, principalmente, de jogo. O time está jogando muito melhor, mantendo a posse, criando jogadas. Tocando a bola. É nisso que a gente tem que se apegar nesse momento”, disse Dodô.

Com a derrota, o Santos segue na zona de rebaixamento do Brasileirão. Dodô não escondeu que a situação preocupa, mas manteve a confiança que o elenco irá conseguir os pontos necessários para reverter o atual momento.

“A tabela preocupa. Isso não é segredo para ninguém. Mas a gente vem trabalhando forte. Confiamos no trabalho do Aguirre, da comissão. Os jogadores que chegaram para ajudar já estão mostrando o trabalho. Temos evoluído. Acredito que a gente pode conseguir os pontos que precisamos”, finalizou o lateral.

