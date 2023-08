Manchester City aumenta oferta por Matheus Nunes

O Manchester City está interessado na contratação de Matheus Nunes, do Wolverhampton. O clube inglês, inclusive, formalizou recentemente uma proposta de 60 milhões de euros (R$ 315 milhões) pelo meia. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista em transferências do futebol europeu.

Os Azul Celestes iniciaram com uma oferta de 55 milhões de euros (R$ 290 milhões) foram recusados pelo Wolverhampton. Portanto, os dirigentes ingleses formalizaram uma nova proposta e esperam contratar Matheus Nunes antes do término da janela de transferências.

A negociação entre Manchester City e Matheus Nunes já está acertada. O Wolverhampton, assim, precisa somente aceitar os valores oferecidos para contratação ser efetuada. A novela deve ter um desfecho nos próximos dias. A janela de transferências, afinal, encerra no dia 1 de setembro.

O Manchester City estava interessado em Paquetá. Contudo, os recentes rumores do jogador sobre esquema de apostas acabaram virando um empecilho na negociação. O clube inglês, então, agora foca na contratação de um outro meia para sequência desta temporada.

História de Matheus Nunes

O meia é nascido no Rio de Janeiro. No entanto, mudou-se para Portugal quando tinha somente 13 anos. O jogador, assim, iniciou nas categorias de base do Ericeirense e depois teve passagens por clubes como Estoril e Sporting. Em seguida, se transferiu ao Wolverhampton.

Nunes está no time inglês desde 2022 e, atualmente, tem 24 anos. O meia é brasileiro, mas se naturalizou português ao longo dos últimos anos. O jogador, inclusive, participou da última edição da Copa do Mundo pelo Portugal.

