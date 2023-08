Corinthians tem invencibilidade de 10 anos para defender na Argentina

O Corinthians encara o Estudiantes nesta terça-feira (29), às 21h30, em La Plata, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Timão venceu o jogo de ida por 1 a 0, na Neo Química Arena, e entra em campo pelo empate. Além disso, o Alvinegro tem uma invencibilidade de 10 anos para defender na Argentina.

Afina, a última vez que o Corinthians caiu na Argentina aconteceu em 2013. Na ocasião, a equipe que era comandada por Tite, perdeu para o Boca Juniors por 1 a 0, na Bombonera, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Na partida de volta, no Pacaembu, o Timão seria eliminado, após empatar em 1 a 1. O embate ficou marcado por uma das arbitragens mais polêmicas, comandada por Carlos Amarilla.

Contudo, a última vitória corintiana, em território argentino, também aconteceu há muito tempo. Pela Libertadores de 2018, o Timão venceu o Independiente por 1 a 0, no Libertadores de América. Desde então, o Corinthians atuou em outras cinco partidas no país, com cinco empates.

Aliás, este será o terceiro jogo do Corinthians na Argentina em 2023. Nos dois anteriores, contra o Argentinos Juniors, pela fase de grupos Libertadores, e diante do Newell’s Old Boys, nas oitavas da Sula, o Timão somou dois empates.

Apesar disso, o Timão conseguiu três classificações durante esse período. Afinal, o Corinthians eliminou o Racing pela primeira fase da Sul-Americana de 2019, o Boca Juniors pelas oitavas da Libertadores de 2022 e o Newell’s Old Boys pelas oitavas da Sula de 2023.

Corinthians quer manter retrospecto

Assim, se manter o retrospecto, o Corinthians consegue avançar na Copa Sul-Americana. Um empate classifica o time de Vanderlei Luxemburgo para a semifinal. Vitória do Estudiantes por um gol de diferença leva o jogo para os pênaltis.

