Pato pede mais minutos em campo pelo São Paulo

Autor do gol do São Paulo, na derrota para o América-MG por 2 a 1, neste domingo (27), no Independência, pela 21° rodada do Campeonato Brasileiro, Alexandre Pato quer mais minutos. Em entrevista após a partida, o atacante cobrou por mais tempo em campo, porém, diz entender a decisão de Dorival Júnior.

“Cria alguma ansiedade de jogar, queria mais minutos também, mas quem decide é o professor. Tenho que aproveitar minhas chances. Tenho trabalhado forte para estar ali quando as oportunidades aparecerem”, disse Pato, após a partida.

Pato participou de oito jogos e fez dois gols desde a reestreia pelo São Paulo, há oito semanas. Foi titular uma única vez, contra o Flamengo, e nos outros jogos saiu do banco já na etapa final. Contra o América-MG foram cerca de 30 minutos, incluindo os acréscimos. Contudo, aparenta estar bem embaixo na lista de preferência do treinador.

Pato também cobra postura diferente do São Paulo fora de casa

Além disso, o atacante também mostrou descontentamento com mais um revés do Tricolor, longe do Morumbi. No Brasileirão, o São Paulo não tem uma vitória sequer fora de casa. No geral, só ganhou um dos últimos dez jogos fora dos seus domínios.

“Temos que melhorar fora de casa, saber jogar o jogo. Nem sempre vamos poder fazer o que sabemos, o nosso melhor, a bola em profundidade, mas é tirar a lição deste jogo e focar no próximo. É um jogo importante (contra a LDU), precisamos reverter e passar”, finalizou o jogador.

