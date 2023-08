Dudu sofre grave lesão e não joga mais pelo Palmeiras em 2023

Dudu não joga mais pelo Palmeiras em 2023. O jogador deixou o gramado durante a vitória do Verdão por 1 a 0 em cima do Vasco, neste domingo (27), pelo Campeonato Brasileiro, com dores no joelho direito. Assim, na manhã desta segunda-feira (28), o atacante passou por exames e foi diagnosticado uma ruptura de ligamento cruzado anterior no local.

Assim, o camisa 7 deve passar por cirurgia nas próximas semanas e iniciar a recuperação, que não teve prazo divulgado pelo clube. Contudo, uma lesão deste nível demora de 7 a 9 meses para o jogador voltar aos gramados.

“O atacante Dudu sofreu uma torção no joelho direito na partida contra o Vasco, neste domingo (27). O camisa 7 foi submetido a exames nesta segunda-feira (28) e teve constatadas ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco. Ele iniciará a recuperação com sessões de fisioterapia e será operado nas próximas semanas. Muita força, Baixola! Estamos juntos!”, diz o comunicado do Palmeiras, nas redes sociais.

Aliás, depois do lance, Dudu chegou a voltar ao campo. Contudo, ele atuou por mais cinco minutos antes de chutar a bola para fora e pedir substituição. Na saída, recebeu o abraço de Abel Ferreira e acabou consolado pelos companheiros no banco de reservas.

Um dos líderes do elenco alviverde, Dudu tem 42 jogos e pouco mais de 3.300 minutos em campo. Além disso, são três gols e sete assistências do atacante no ano. Apesar das pouca bolas na rede, o jogador costuma ser referência dentro de campo.

