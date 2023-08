UFMG: confira as chances atualizadas de título, Libertadores e risco de Z4

Fim da 21a rodada do Brasileirão, e o Botafogo só aumenta as chances de título. Com a vitória sobre o Bahia, no domingo, já são 91%, de acordo com o levantamento especializado da UFMG. Vasco e Santos, por sua vez, perderam e se complicaram um pouco mais na luta contra o rebaixamento. Agora, faltam apenas 17 partidas para a maioria dos clubes. Clique e veja na galeria abaixo como está seu time.

