Internacional x Bolívar: onde assistir, arbitragem e escalações

Internacional e Bolívar, enfim, prometem protagonizar mais um capítulo marcante na história da principal competição sul-americana. As duas equipes, afinal, se enfrentam nesta terça-feira (29), às 19h , no Beira Rio, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores.

LEIA MAIS: Internacional receberá parte de venda de Otávio ao Al-Nassr; saiba valores

Como chega o Internacional

A equipe gaúcha chega confiante depois da vitória por 1 a 0 no jogo de ida. Os jogadores colorados, afinal, se prepararam fisicamente e conseguiram suportar os 3,6 mil metros da altitude de La Paz (Bolívia). O Inter, assim, precisa apenas de um empate dentro de casa para conseguir avançar. Vitão e Luiz Adriano, no entanto, sentiram desconfortos musculares no último fim de semana e são dúvidas para partida. Lesionados, Lucas Ramos, Campanharo e Moledo seguem como desfalques.

Como chega o Bolívar

O time boliviano precisa vencer por dois gols de diferença no Beira Rio para conseguir avançar. Uma vitória mínima leva a decisão para os pênaltis. O técnico Beñat San José, assim, aposta nas qualidades de Patito Rodríguez e Ronnie Fernández para surpreender os jogadores colorados em Porto Alegre. Contundido, Lucas Chávez será desfalque em campo.

Internacional x Bolívar

Quartas de final da Libertadores (jogo de volta)

Data e horário: terça-feira, 29/08/2023, às 19h (Horário de Brasília)

Local: Beira Rio, Porto Alegre (RS)

Internacional: Rochet; Fabricio Bustos, Vitão (Igor Gomes ou Nico Hernández), Gabriel Mercado e Renê; Johnny, Charles Aránguiz, Mauricio e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

Bolívar: Lampe; Bejarano, Bentaberry, Ferreyra e Jesús Sagredo; Villamíl, Justiniano e Bruno Sávio; Patito Rodríguez, Da Costa e Ronnie Fernández. Técnico: Beñat San José.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro e Andrés Nievas (URU)

VAR: Juan Soto (VEN)

Onde assistir: Paramount+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.