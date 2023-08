Flamengo confirma lesões de Arrascaeta e Luiz Araújo

O Flamengo confirmou as lesões de Arrascaeta e Luiz Araújo na manhã desta segunda-feira (28). Ambos, afinal, sofreram contusões e precisaram ser substituídos no primeiro tempo do jogo entre Flamengo e Internacional, no último sábado (26), no Maracanã.

Os atletas Arrascaeta e Luiz Araújo realizaram exames na manhã desta segunda-feira que confirmaram lesão no bíceps femural da perna esquerda de ambos. #CRF — Flamengo (@Flamengo) August 28, 2023

Lesões de Arrascaeta e Luiz Araújo

Arrascaeta é um dos principais nomes do atual elenco. O meia, afinal, conquistou duas Libertadores e dois Brasileiros nos últimos cinco anos. O uruguaio chegou ao Rio de Janeiro em 2019 e já está marcado na história do clube.

Luiz Araújo, no entanto, ainda está tentando se provar no Flamengo. O atacante chegou ao clube neste ano e ainda não conseguiu embalar uma sequência de jogos como titular. O jogador, inclusive, tem contrato até dezembro de 2027.

O Flamengo entra em campo no próximo sábado (2), diante do Botafogo, às 21h, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Mesmo com Arrascaeta e Luiz Araújo lesionados, os jogadores rubro-negros vão com tudo em busca de uma vitória no clássico.

