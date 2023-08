West Ham envia representante para negociar contratação de Yuri Alberto

O Corinthians vê mais um titular entrar na mira do futebol europeu. De acordo com o jornal inglês “Sky Sports”, o West Ham, da Inglaterra, estaria enviando um representante ao Brasil nesta semana. O objetivo é negociar diretamente com o Timão uma possível contratação do centroavante Yuri Alberto. A informação foi dada primeiramente pelo “Uol”.

A ideia do clube é demonstrar interesse e despertar o desejo de Yuri Alberto de retornar à Europa. Antes de acertar com o Corinthians, o centroavante estava defendendo o Zenit, da Rússia. Ele atuou a temporada passada no Parque São Jorge por empréstimo. Após o final do período, o Timão acertou a contratação em definitivo do jogador, em operação na qual enviou Mantuan, Robert Renan e Du Queiroz ao clube russo.

Yuri Alberto se tornou o artilheiro do Corinthians na temporada, desde que Róger Guedes deixou o clube para jogar no Qatar. Em 2023, são 10 gols em 45 partidas, sendo a grande referência no ataque do Timão. Contudo, o centroavante pode ser mais um jogador do sistema ofensivo a deixar o Parque São Jorge neste meio do ano.

Yuri Alberto não seria o primeiro a sair

Afinal, além de Róger Guedes, o Timão também acertou a saída do jovem Adson, que vai defender o Nantes, da França. Além disso, o Corinthians encaminhou a saída do zagueiro Murillo, para o Nottingham Forest, também da Inglaterra. Em contrapartida, o Alvinegro acertou a chegada do meia Rojas, que estava no Racing, da Argentina.

