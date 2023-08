Filho de Ronaldo diz que novo relacionamento não é prioridade

O filho de Ronaldo Fenômeno, Ronald, falou sobre o término do namoro de quatro anos com Luiza Basile. O jovem lembrou da época que acabou com o relacionamento e começou a se cuidar mais.

“A morte da minha cachorrinha foi algo que mexeu comigo, muito mesmo. Acabei aproveitando o tempo livre que sobrou, pois não estava mais cuidando dela, para começar a me cuidar um pouco melhor. Teve também o término de um relacionamento longo, de quatro anos, onde aprendi inúmeras coisas”, disse ao Gshow.

Ronald disse ainda que o fim do relacionamento fez perceber situações novas em sua vida.

“O término acabou me formando como homem. E essas duas situações fizeram com que usasse isso tudo como combustível e como motivação para começar a cuidar de mim”, explicou Ronald.

O jovem ainda esclareceu que no momento não está entre as prioridades de sua vida um novo relacionamento. Todavia, ele garante que está aberto para um flerte.

“Quero descobrir as coisas que me fazem felizes, não necessariamente dependendo de outra pessoa. Às vezes rola uma mensagem ou outra de flerte, mas acabo tentando deixar o Instagram como uma ferramenta de trabalho. Tento não misturar as coisas”, finalizou.

