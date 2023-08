Fernando Diniz não ficou contente depois do empate entre Athletico-PR e Fluminense por 2 a 2 na Arena da Baixada. O treinador, afinal, acredita que os jogadores tricolores não deveriam ter tomado um gol de bola parada no fim do jogo.

“É um misto de um trabalho bem feito. Os jogadores se esforçaram muito, mas fica uma frustração no final. Foi difícil fazer os dois gols e tomamos um gol de uma jogada extremamente mapeada por nós. Os cruzamentos que o Athletico faz com bastante gente na área. Podíamos até tomar um gol, mas esse tipo de gol era algo que tínhamos mapeado bem. Bola parada e esse tipo de cruzamento. Tínhamos como evitar. Perdemos uma bola boba”, declarou Diniz na entrevista coletiva.

Fala, Diniz!

O treinador fez uma análise do jogo e afirmou que os jogadores tricolores mereciam uma vitória. O Fluminense criou muitas chances de perigo e poderia ter feito mais gols na Arena da Baixada. O Athletico-PR, inclusive, teve um jogador expulso logo no começo da partida.

“Sentimento de frustração pelo que produzimos. Merecíamos a vitória. Que pese a expulsão do Athletico, que modifica o jogo. Mas quando estava 11 contra 11, estava equilibrado e estávamos conseguindo colocar nosso jogo. Primeira bola que o Athletico chega foi aquela bola parada e saiu o gol deles. É um misto de sentimentos. Um trabalho bem feito, mas frustração. Em um dos poucos vacilos, fomos penalizados”, completou Diniz.

O técnico, aliás, optou por poupar os titulares na Arena da Baixada. O Fluminense entra em campo na próxima quinta-feira (31), diante do Olímpia, às 21h30, no Estádio Manuel Ferreira (Paraguai), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Na ida, venceu por 2 a 0. Pode, portanto, perder por até um gol de diferença em solo guarani.

